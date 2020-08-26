Ігор Кондратюк вперше розповів про смерть мами: життя розділилось на "до" та "після"

Ігор Кондратюк (фото: facebook.com.kondratjukigor)

Засновник шоу "Караоке на Майдані" поділився відвертою історією

Відомий український ведучий та продюсер Ігор Кондратюк пережив болючу втрату, коли йому було всього 7 років.

Батьки багато працювали, тож хлопець жив із дідусем та бабусею. Пізнати материнську любов та підтримку ведучий так і не зміг, точніше - не встиг.

"У неї був рак. І в ті часи рак… Вони тільки в лютому помітили, що з грудьми є проблема, і в червні її вже не стало", - зізнався Кондратюк в інтерв'ю програмі "Зоряний шлях" на каналі "Україна".

За кілька місяців життя родини розділилось на "до" та "після". А потім у Ігоря з’явилась друга мама. Хлопчик ріс замкненою дитиною, а районна бібліотека стала його другим домом.

"Мені здавалося, що все, що там було цікаве, я перечитав. Може, це був такий спосіб захисту себе від сім’ї, в мене була нова мама, брат маленький, не знаю", - розповів засновник шоу "Караоке на Майдані".

Також Кондратюк повідав журналістам, чому його нечасто можна побачити з дружиною, з якою вони одружені 20 років. За словами шоумена, востаннє він із дружиною та дітьми з’являлися на обкладинці журналу років із 15 тому. Але він - людина публічна, часом йому доводиться ходити на світські заходи. І поки дружина Олександра залишається вдома, поруч із телезіркою - його симпатичні коліжанки. Якось навіть подейкували, що в нього був роман з однією з учасниць талант-шоу.

"Просто ми йшли разом по червоній доріжці, це нічого не означає. Моя дружина не любить цього, може комплексує, це не має значення. Просто це її вибір, я поважаю свою дружину… Вона фінансовий директор, іноді навіть без, так би мовити, посади. Вона займається нашими фінансами - від бухгалтерії фірм і приватного підприємства, фірм наших і наших ФОПів, до просто бюджету сім’ї", - сказав Кондратюк.

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Раніше ми писали, що Ігор Кондратюк "розніс" українських зірок, які співають для Росії.

Також повідомлялося, що Ігор Кондратюк жорстко розкритикував Зеленського і назвав непорозумінням.