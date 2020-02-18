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Ігор Кондратюк "розніс" українських зірок, які співають для Росії: хто вони такі?

STYLERЖиття    18.02.2020 - 11:03
Ігор Кондратюк "розніс" українських зірок, які співають для Росії: хто вони такі?
Ігор Кондратюк пройшовся по артистам, які співають у РФ (фото: unpp.com.ua )

Ігор Кондратюк прокоментував виступ українських зірок в РФ

Ігор Кондратюк висловив свою думку з приводу українських артистів, які гастролюють в Росії. Популярний український телеведучий зазначив, що вже давно не стежить за творчістю Ані Лорак та Світлани Лободи, вони для нього просто не існують, так як співають і розважають публіку у країні-агресорі. Також він заявив, що український шоу-бізнес розвивається за своїми законами і йому це подобається.

"Я й забув, що вони співають. Пам'ятаю перші альбоми Лорак, а зараз взагалі не стежу. Вона мені як артистка, яка в період агресії співає для агресора – не цікава. Вибачте, для мене її не існує", - розповів Кондратюк в інтерв'ю "Обозревателю".

Шоумен твердо заявив про свою позицію, що такі артисти - проти України.

"Я не знаю, що співає світлана Лобода останні роки. Вони допомагають агресору проти України. Виникає питання, хто вони такі? Я вам скажу – вони проти України. Клянуся, я не знаю, чим вони зараз займаються в Росії. Ви можете в це не вірити. Я чув, що Лобода народила дитину, і все", - розповів ведучий.

За словами Кондратюка, люди в Україні продовжують слухати російську поп-музику, але цей факт не означає, що в нашу країну повинні приїжджати з гастролями російські артисти.

Нагадаємо, що з початком війни на Донбасі в 2014 році, Ані Лорак, Анна Сєдокова, Світлана Лобода та багато інших артисти не припинили свої виступи в країні-агресорі, а навпаки збільшили кількість гастролей.

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