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Ігор Кондратюк жорстко "розніс" Зеленського: він непорозуміння

STYLERПерсони    19.06.2020 - 13:01
Ігор Кондратюк жорстко "розніс" Зеленського: він непорозуміння
Ігор Кондратюк висловився про Зеленського (фото: facebook.com.kondratjukigor)

За словами Кондратюка, Зеленський пішов у президенти і "стрибнув із сьомого поверху"

Відомий український шоумен і ведучий Ігор Кондратюк жорстко "проїхався" по президентові України Володимиру Зеленському. Своє ставлення до глави держави висловив продюсер в шоу "Гончаренко рулить". Ведучий програми Олексій Гончаренко спочатку поставив питання Кондратюку про шоумена Олександра Скічко, який пішов у політику, а потім розмова перейшла на Зеленського.

Кондратюк сказав, що не має нічого проти Скічка та його відходу в політику, а ось Зеленський, коли пішов з шоу-бізнесу "стрибнув із сьомого поверху". Саме так висловився ведучий про гаранта. Відео інтерв'ю з'явилося на YouTube-каналі Олексія Гончаренка.

"Тому що він (Зеленський - Ред.) - ніхто. Я не хотів би його скривдити, є ж закон на цю тему... Він для мене непорозуміння, навіть після року, як він став президентом. Його ці екзерсиси, які я читав в одному з інтерв'ю, ну, це що попало", - сказав Кондратюк.

Також він зазначив, що "шлях у політику - це не тунель". Судячи з висловлювань шоумена, він не підтримував на виборах президента.

"Я повторюю, він непорозуміння. Я, звичайно, в меншості, ну, добре, подивимося", - сказав ведучий.

Ігор Кондратюк висловився про Володимира Зеленського (відео: YouTube)

Як ми раніше повідомляли, найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Игорь Кондратюк
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