Игорь Кондратюк впервые рассказал о смерти мамы: жизнь разделилась на "до" и "после"

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com.kondratjukigor)

Основатель шоу "Караоке на Майдане" поделился откровенной историей

Известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк пережил болезненную потерю, когда ему было всего 7 лет.

Родители много работали, поэтому мальчик жил с дедушкой и бабушкой. Узнать материнскую любовь и поддержку ведущий так и не смог, точнее - не успел.

"У нее был рак. И в те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью проблема, и в июне ее уже не стало", - признался Кондратюк в интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина".

За несколько месяцев жизнь семьи разделилась на "до" и "после". А потом у Игоря появилась другая мама. Мальчик рос замкнутым ребенком, а районная библиотека стала его вторым домом.

"Мне казалось, что все, что там было интересно, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю", - рассказал основатель шоу "Караоке на Майдане".

Также Кондратюк рассказал журналистам, почему его нечасто можно увидеть с женой, с которой они женаты 20 лет. По словам шоумена, в последний раз он с женой и детьми появлялись на обложке журнала лет 15 назад. Но он - человек публичный, временами ему приходится ходить на светские мероприятия. И пока жена Александра остается дома, вместе с телезвездой - его симпатичные девушки-коллеги. Как-то даже поговаривали, что у него был роман с одной из участниц талант-шоу.

"Просто мы шли вместе по красной дорожке, это ничего не значит. Моя жена не любит этого, может комплексует, это не имеет значения. Просто это ее выбор, я уважаю свою жену... Она финансовый директор, иногда даже без, так сказать, должности. Она занимается нашими финансами - от бухгалтерии фирм и частного предприятия, фирм наших и наших ФЛП, до просто бюджета семьи", - сказал Кондратюк.

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