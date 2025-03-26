Игорь Ласточкин показался в форме и рассекретил, на каком направлении служит

Ласточкин поделился юмористическим видео, на котором он вместе с блогером Владимиром Черняком случайно встречаются.

Черняк интересуется, где юморист сейчас выступает, на что шоумен шутливо отвечает: "В "93 квартале" "Холодный яр". На Донбассе".

Таким образом, стало понятно, что комик служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр" на Донбассе.

В видео также видно, как Черняк вместе с товарищем передают бригаде "Холодный яр" автомобиль в знак благодарности Ласточкину и его собратьям за службу.

Напомним, 19 февраля звезда "Квартала 95" объявил о своей мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Он поделился фото, на котором изображен с оружием и военным билетом, добавив подпись: "Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%". Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

В своем посте Игорь Ласточкин использовал хэштег "Один из 4%", который ссылается на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому лишь 4% украинцев поддерживают Владимира Зеленского.

Однако, по данным социологического опроса КМИС, на самом деле этот показатель составляет 57%.

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