Игнор, игра в молчанку, жертвенность: как выглядит язык "нелюбви" к близким

Язык нелюбви - игнорирование

Наказание молчанием, холодность, удаление, безразличие, демонстративное игнорирование – это крайне травматично для любых отношений. Что с ребенком, что с партнером. Игнорирование не помогает решить проблемы, это тяжелая манипуляция, которая направлена на "дрессировку" того, в чей адрес она направлена. Потому что на кону всегда факт любви, привязанности, контакта с близким человеком, которого можно потерять за "неправильное поведение"

Язык любви: решать проблемы, не удаляясь и не манипулируя. Разговаривать, обсуждать, идти на контакт. Не: "Если ты не сделаешь по-моему, будешь лишен моей любви и внимания", а наоборот: "Давай сядем и разберем, что меня и тебя устраивает".

Особенно важно не подвергать сомнению факт любви и привязанности в случае с детьми, какие бы проблемы ни были, все можно и нужно решать без манипуляционного игнорирования.

Язык нелюбви - угнетение

Обесценение, оскорбления, манипуляционный шантаж, требования отказаться от своих взглядов и интересов, моральное и/или физическое насилие.

В общем, какие-либо действия и слова, направленные на занижение самооценки собеседника, притупление воли жесткой и постоянной критикой, угнетением. В этом нет никакой любви, есть только попытки самоутвердиться за счет унижения другого человека.

Или неспособность справиться с ситуацией, когда говорим о воспитательном процессе, так, что "нужно" сломать ощущение личности у ребенка, чтобы сделать его убитым и послушным.

Язык любви: принимать другого человека, его мысли и чувства. Общаться с помощью аргументов, принимать отличие другого человека от себя, включая своих детей.

Не шантажировать (не будешь слушаться - уйду от тебя), пытаться подсвечивать лучшие черты в человеке рядом. В общем, не нарушать границы чужой личности и сохранять уважение и со взрослыми, и с детьми.

Язык нелюбви - воспитание взрослых

Принятие решений за другого человека, ограничение свободы, стремление всех вокруг улучшать, попытки взять на себя ответственность за жизнь других взрослых самостоятельных людей, постоянное недовольство окружающими людьми.

Дети нуждаются в нашем воспитании, но с ними можно действовать дисфункционально. К примеру, не давать делать в жизни никакого самостоятельного выбора. Не принимать личность и темперамент ребенка, требовать, чтобы он изменил свою природу (например, с чувствительной стала жесткой).

Язык любви: не воспитывать взрослых, быть осторожными к детям.

Следует понять и принять, что каждый взрослый несет ответственность за свою жизнь и решение сам. И перевоспитывать его - это не наше право и компетенция. Можно помочь, можно дать совет, если просят. Но инициатива в этом всегда должна исходить от самого человека, и это должно быть именно его желание и воля к переменам.

В случае с детьми важно следить, чтобы воспитательный процесс не разрушал личность ребенка, чтобы все не сводилось к абсолютной власти родителей, что приводит к торможению естественного развития.

Язык нелюбви - жертвенность

Отказ от себя, от своих взглядов, потребностей, принципов, желаний, всякое самопожертвование только с одной целью - чтобы потом сказать: "я все для тебя, а ты меня не ценишь". То есть, переложить ответственность за свой выбор в жизни на другого человека или ребенка, совершив по факту манипуляцию, играющую на чувстве вины.

"Я столько для тебя сделала, не спала по ночам, а ты так со мной, что ты за дочь", "я тебе всю молодость отдала, институт ради тебя бросила, а ты меня мало ценишь".

Язык любви: не быть жертвой в отношениях, нести ответственность. Если вы от чего-то отказываетесь, то это - ваше решение. Нет смысла заниматься самоограничением, чтобы привязать к себе людей чувством вины и долга перед вами. Потому что долг - это нечто, от чего всегда хочется избавиться.

Язык нелюбви - обман и измена

Нарушение договоренностей, обман, измена, плавающая система правил, работающих только в пользу одного, невыполнение обещаний - самое тяжелое испытание для любых отношений. Не стоит требовать от ребенка слушать и слышать вас, если вы регулярно проявляете к нему неуважение, причиняете боль.

Не удастся построить гармоничные отношения, если вы постоянно делаете травмирующее партнера, хотя договаривались это не делать. Обман и измена - это нежелание брать на себя ответственность и решать проблемы.

Язык любви: говорить правду, соблюдать договоренности и обещания. Быть честным, справедливым, открытым. Если возникают проблемы, как бы ни было трудно, бросать силы на их решение, а не избегать этого за счет обмана и лжи. Не пользоваться доверием и терпением близких.