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Знаете ли вы, какие есть полезные запреты в отношениях? Проверьте свои

Вторник 21 мая 2024 22:18
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Знаете ли вы, какие есть полезные запреты в отношениях? Проверьте свои Какие полезные запреты в отношениях (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Иногда запреты в отношениях бывают полезными, но это касается только тех случаев, когда они адекватны, здоровы и пользуются обоим партнерам.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал в Tik-Tok motivationforyouuk.

Почему некоторые запреты в отношениях идут на пользу

Запрещений в отношениях не должно быть в целом, но это в тех случаях, когда они вредят одному из партнеров или заставляют чувствовать дискомфорт и бояться нарушить слово другого партнера.

Но есть и такие, которые идут на пользу, потому что они звучат как правила и улучшают отношения в паре.

Запрет на выяснение отношений на людях

Если вы хотите быть крепкой парой разъяснения различных проблем должно оставаться только внутри ваших отношений, вне ушей других людей.

Запрет на унижение и хамство друг к другу

Унижение или хамство в сторону вашего партнера - это самая высокая степень вашего неуважения к нему.

Знаете ли вы, какие есть полезные запреты в отношениях? Проверьте свои

Какие полезные запреты в отношениях (фото: Freepik)

Запрет на угрозу разлуки

Те, кто действительно хочет сохранить отношения, никогда не будет ставить ультиматумы. Они обсуждают проблему, ищут ее решение и компромиссы.

Запрет на игнорирование

Если вы не можете говорить партнером в этот момент, просто скажите ему об этом и попросите дать вам немного времени, чтобы побыть в одиночестве и успокоиться.

Запрет по умолчанию

Замалчивание проблем только усугубляет ситуацию. Если тебе что-то не нравится, не приятно ли, говори об этом сразу.

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