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"Ідуть заруби": Фагот розповів про сварки з братом у Харкові через "русский мир"

Олег Михайлюта-Фагот (instagram.com/fahot)
Автор: Марина Настевич

Український артист Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот з групи ТНМК, розповів про сварки зі своїм старшим братом, який живе в Харкові. Проблеми виникають через різні погляди на "русский мир" і те, що він приносить в нашу країну.

Про це співак повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Бакалейко і Катаєв".

Фагот, який незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни і вступив до лав тероборони, зазначив, що з початку війни проросійські настрої в Харкова помітно пішли на спад.

"Ну яка атмосфера? Харків, як то кажуть, переосмислює все, що він до цього думав, тому що в Харкові були дуже значні проросійські настрої. І зараз Харків відкриває для себе "русский мир" таким, яким він насправді є - жорстоким, нещадним, кровожерливим. "Русский мир" - вбивця. І Харків тільки зараз це починає розуміти, і настрій там відповідний", - поділився Олег.

Однак, за словами артиста, деяким людям потрібно більше часу, щоб все усвідомити і зробити правильні висновки. Серед них - і його рідний старший брат, з яким у них досі трапляються сварки на цьому грунті.

"Тепер всі все розуміють. У мене є яскравий приклад - мій старший брат. З ним заруби досі ідуть. Є люди, які дуже важко пробиваються, але здебільшого Харків все зрозумів, тому так зараз б'ється", - сказав співак, який до того тиждень провів у місті.

Раніше ми повідомляли, які зірки шоу-бізнесу захищають Україну зі зброєю в руках. Хтось із них пішов у тероборону своїх населених пунктів, хтось вирушив добровольцем на фронт, а хтось - вступив до ЗСУ.

А також писали, що Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією і можливо розійшлася з Меладзе через його мовчання про війну з Україною.

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