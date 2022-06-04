"Ідуть заруби": Фагот розповів про сварки з братом у Харкові через "русский мир"

Фагот, який незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни і вступив до лав тероборони, зазначив, що з початку війни проросійські настрої в Харкова помітно пішли на спад.

"Ну яка атмосфера? Харків, як то кажуть, переосмислює все, що він до цього думав, тому що в Харкові були дуже значні проросійські настрої. І зараз Харків відкриває для себе "русский мир" таким, яким він насправді є - жорстоким, нещадним, кровожерливим. "Русский мир" - вбивця. І Харків тільки зараз це починає розуміти, і настрій там відповідний", - поділився Олег.

Однак, за словами артиста, деяким людям потрібно більше часу, щоб все усвідомити і зробити правильні висновки. Серед них - і його рідний старший брат, з яким у них досі трапляються сварки на цьому грунті.

"Тепер всі все розуміють. У мене є яскравий приклад - мій старший брат. З ним заруби досі ідуть. Є люди, які дуже важко пробиваються, але здебільшого Харків все зрозумів, тому так зараз б'ється", - сказав співак, який до того тиждень провів у місті.