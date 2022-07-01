Там точаться запеклі бої: волонтери оголосили терміновий збір на потреби військових

"Термінова потреба. Потрібен ще один дрон з тепловізором. Напрямок Бахмута. Там тривають запеклі бої та обстріли артою. Наші бійці дуже просять дрон з тепловізором, бо саме вночі окупанти обстрілюють важкою артою. За допомогою такого дрона ЗСУ знищують ворога", - розповіла волонтер про потреби бійців.

Вона вказала вартість цих необхідних речей: Комплект Autel Evo II Dual Rugged (640 т) v2

- 265 тисяч зі знижкою буде 255 тисяч. І дуже потрібен приціл нічник Pulsar Digex C50-близько 50 тисяч.

"У мене тисячі передплатників, якщо кожна людина переведе 10, 30, 50 гривень, ми зберемо. Прошу, разом", - додала Наталія Юсупова.

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