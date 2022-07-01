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Там точаться запеклі бої: волонтери оголосили терміновий збір на потреби військових

Волонери просять про допомогу для фронту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір на дрон з тепловізором для захисників України, які знаходяться в Донецькій області.

Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook і розмістила банківські реквізити для збору коштів.

"Термінова потреба. Потрібен ще один дрон з тепловізором. Напрямок Бахмута. Там тривають запеклі бої та обстріли артою. Наші бійці дуже просять дрон з тепловізором, бо саме вночі окупанти обстрілюють важкою артою. За допомогою такого дрона ЗСУ знищують ворога", - розповіла волонтер про потреби бійців.

Вона вказала вартість цих необхідних речей: Комплект Autel Evo II Dual Rugged (640 т) v2

- 265 тисяч зі знижкою буде 255 тисяч. І дуже потрібен приціл нічник Pulsar Digex C50-близько 50 тисяч.

"У мене тисячі передплатників, якщо кожна людина переведе 10, 30, 50 гривень, ми зберемо. Прошу, разом", - додала Наталія Юсупова.

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

5358385320002464 Монобанк

Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтери також збирають кошти на потреби Захисників України в Миколаївській області.

А також розповідали, що українські захисники показали, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.

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