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Ідіот, дурак: нардеп влаштував скандал у прямому ефірі (відео)


Мосійчук емоційно відреагував на питання з приводу його стану у студії

Ігор Мосійчук влаштував скандал в прямому ефірі шоу на українському телеканалі ZIK після того, як українці поставили нардепу кілька незручних питань. На репліки людей він дуже емоційно відреагував.

Зазначимо, що Мосійчук відповідав на запитання українців у прямому ефірі. На питання про справжнє джерело його багатства, Мосійчук відповів, що він не багатий, порівняно з 90% депутатів. Наступне питання стосувалося можливого алкогольного сп'яніння нардепа на час ефіру.

Запитання, що стосувалося можливого алкогольного сп'яніння Мосійчука повторилося вдруге. Нардеп лише сказав: "передайте вітання Андрію Сергійовичу Лозовому. До побачення". Коли депутату "запропонували" принести "чекушечку чи келих пива", він зірвався: "мені потрібно принести Лозового, який здохне разом зі своєю прокуреною та пропитою печінкою".

Після цього до депутата Верховної Ради звернулася пенсіонерка, яка вимагала вибачень від нього за його стан у ефірі.

"При всій повазі до Вас, як взагалі депутата, за якого я ніколи не голосувала і голосувати не буду взагалі, просьба. У вашому поважному віці, у вашому поважному стані просьба не тільки вийти (дякую, що ви вийшли від Ляшка – авт.), більше нікуди не заходьте, тому що у мене зараз у будинку усі пенсіонери, усі люди вийшли і говорять, не я одна, що ви прийшли у неадекватному стані сп'яніння. Не ганьбіть телеканал ZIK, будь ласка, встаньте, вибачтесь перед усім народом і вийдіть спокойно, і Вам це все простять. А якщо ви не вибачитеся, то вам у Верховній Раді робить нема чого з Вашими порадами. Дякую велике, до побачення".

У свою чергу народний депутат назвав українців, які зробили припущення з приводу його стану, "виродками".

"Оці всі потвори, які дзвонять, розповідають про нетверезий стан, "ідіот", "дурак" і тому подібне, це все люди, яких направляють з певного центру. Господи, дай їм розуміння", - заявив Мосійчук, перехрестившись.

Мосійчук влаштував скандал у прямому ефірі (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше, у мережі напали на Яніну Соколову через інтерв'ю з Медведчуком.

До цього Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.

Також ми писали, що Мосійчука оштрафують за фотографію виборчого бюлетеня.

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