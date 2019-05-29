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Идиот, дурак: нардеп устроил скандал в прямом эфире (видео)


Мосийчук эмоционально отреагировал на вопрос по поводу его состояния в студии

Игорь Мосийчук устроил скандал в прямом эфире шоу на украинском телеканале ZIK после того, как украинцы задали нардепу несколько неудобных вопросов. На реплики людей он очень эмоционально отреагировал.

Отметим, что Мосийчук отвечал на вопросы украинцев в прямом эфире. На вопрос об истинном источнике его богатства, Мосийчук ответил, что он не богат, по сравнению с 90% депутатов. Следующий вопрос касался возможного алкогольного опьянения нардепа на время эфира.

"Вы имеете право оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в котором я есть", - ответил на вопрос депутат Верховной Рады.

Вопрос, который касался возможного алкогольного опьянения Мосийчука повторился во второй раз. Нардеп сказал: "Передайте поздравления Андрею Сергеевичу Лозовому. До свидания". Когда депутату "предложили" принести "чекушечку или бокал пива", он сорвался. 

После этого к депутату Рады обратилась пенсионерка, которая требовала извинений от него за его состояние в эфире.

"При всем уважении к вам, как вообще депутату, за которого я никогда не голосовала и голосовать не буду вообще, просьба. В вашем почтенном возрасте, в вашем почтенном состоянии просьба не только выйти из партии Ляшко - больше никуда не заходить, потому что у меня сейчас в доме все пенсионеры, все люди вышли и говорят, не я одна, что вы пришли в неадекватном состоянии опьянения. Не позорьте телеканал ZIK, пожалуйста, встаньте, извинитесь перед всем народом и выйдите спокойно, и вам это все простят. А если вы не извинитесь, то вам в Верховной Раде делает нечего с вашими советами. Спасибо большое, до свидания", - сказала женщина.

В свою очередь народный депутат назвал украинцев, которые сделали предположения по поводу его состояния, "уродами".

"Эти все уроды, которые звонят, рассказывают о нетрезвом состояние, "идиот", "дурак" и тому подобное, это все люди, которых направляют из определенного центра. Господи, дай им понимание", - заявил Мосийчук, перекрестившись.

Мосийчук устроил скандал в прямом эфире

Напомним, что ранее, в сети напали на Янину Соколову из-за интервью с Медведчуком.

До этого Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.

Также мы писали, что Мосийчука оштрафуют за фотографию избирательного бюллетеня.

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