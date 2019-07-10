Йди гуляй: Зеленський нарвався на критику через скандал в Борисполі

Володимир Зеленський вигнав із зали під час робочої наради у Борисполі секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який раніше був судимий за розбій. У мережі поширюють відео, на якому президент виставляє чиновника за двері.

Зазначимо, що користувачі соцмереж неоднозначно відрегували на подібний вчинок.

Під час наради Зеленський став зачитувати зі смартфона інформацію про те, що член партії "Батьківщина", Ярослав Годунок був раніше судимий за розбій із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Ярослав Годунок (фото: facebook.com)

"Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийдіть звідси. Вийди звідси, розбійник! Погано чуєш мене? Я Вас питаю, це Ви?" - сказав президент.

Зазначимо, що Годунок просто так не відступав і вступив у словесну перепалку з президентом, згадавши слова Зеленського, сказані на інавгурації, про те, що всі ми президенти.

"Ти точно не президент, тому що у президента немає криміналу... Іди гуляй", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка в Борисполі (відео: YouTube/112 Україна)

Коли ж засідання підійшло до кінця, Зеленський подякував всім присутнім і сказав, що зателефонує в. о. голови СБУ Івану Баканову з приводу Ярослава Годунка.

"Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка в Борисполі (відео: YouTube/Еспрессо TV)

Зазначимо, що користувачі мережі неоднозначно відреагували на подібний скандал, назвавши це грою на публіку. Втім, дехто все ж оцінив подібний вчинок президента.

"Хаха...Зеленський вигнав годунка з наради побачивши красоти бориспільської лікарні. Копнув би він глибше, там взагалі всіх гнати потрібно", - написала одна з користувачів мережі.

Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка в Борисполі (скрін: facebook.com)

Гра на публіку.

Мені здається він надивився роликів з Лукашенком.

Все вірно. А як з такими розмовляти? Може дати премію?!

Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка в Борисполі (скрін: facebook.com)

Гопники в захваті.

За змістом так, а за формою ні.

Президент мочить не по-дитячому.

Володимир Зеленський вигнав Ярослава Годунка в Борисполі (скрін: facebook.com)

Відзначимо, що Ярослав Годунок вже встиг відреагувати на інцидент, сказавши, що має намір подавати до суду на президента і вимагати компенсацію моральної шкоди за завдані образи.

"Я завтра зберу прес-конференцію і подам на нього до суду. Буду вимагати вибачень за цю ситуацію і компенсації за моральну шкоду. Він поводився як якийсь гопник", - заявив чиновник в інтерв'ю "КП в Україні".

Також він спростував інформацію про своє кримінальне минуле. Годунок заявив, що Володимир Зеленський накинувся на нього через аварійну ситуацію лікарні в Борисполі, на ремонт якої чиновник попросив 180 мільйонів.

Нагадаємо, мережа бурхливо відреагувала на скасування Володимиром Зеленським традиційного параду на честь Дня незалежності України.

До речі, нещодавно Володимир Зеленський пообіцяв вирішити проблему "євроблях" в Україні в найближчому майбутньому.