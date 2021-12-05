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"Йде війна між братами": мер Полтави обурив українців проросійською заявою

Новость на русском →
Полтава, Неділя 05 грудня 2021 16:06
"Йде війна між братами": мер Полтави обурив українців проросійською заявою Фото: Олександр Мамай (facebook.com/Mamay)
Автор: Styler

Мер Полтави Олександр Мамай вважає, що на Донбасі відбувається не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата".

Про це він заявив увечері в ефірі телеканалу "НАШ".

"Дуже шкода, що йде брат на брата", - зазначив очільник міста.

Крім того, він сказав, що на Сході України армія ЗСУ нібито захищає інтереси США, оскільки на території нашої країни воюють дві наддержави - США і Росія.

    Мер Полтави обурив мережу проросійською заявою (відео: YouTube)

    Користувачі мережі прокоментували заяву Мамая.

    • Його потрібно на передову до брата (російського);
    • Господи, як соромно за мера свого міста;
    • За такі висловлювання потрібно, щоб ними зайнялися служби безпеки;
    • Соромно за такого мера, соромно за полтавців, які голосували за нього...
    • Я в шоці... Як у нас люди обирають владу? За красиві обіцянки? Ні за реальні справи, які показують хто є хто, а у нас як завжди! Страшно за Україну, коли самою країною і в містах керують люди, які вихваляють Росію. Що буде далі боюся уявити;
    • Привіт з Полтави, крім того, що це невимовний сором, нічого сказати, позорище, ганьбить наше славне місто;
    • У мене немає слів, це така ганьба, що любителі окупанта очолюють українські міста;
    • У Федоровича це вже давно в голові любов до великого минулого і спільної історії, але проблема не тільки в персонажі мера, а біда в жителях Полтави, які втретє вибирають Мамая. Корінь зла в людях, відображенням яких є цей мер.

    Нагадаємо, жителі Харкова відповіли, що робитимуть при можливому нападі Росії на Україну.

    Раніше луганчани шокували спогадами про жахи Голодомору.

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