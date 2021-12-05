"Идет война между братьями": мэр Полтавы возмутил украинцев пророссийским заявлением
Фото: Александр Мамай (facebook.com/Mamay)
Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что на Донбассе происходит не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".
Об этом он заявил вечером в эфире телеканала "НАШ".
"Очень жаль, что идет брат на брата", - отметил глава города.
Кроме того, он сказал, что на Востоке Украины армия ВСУ якобы защищает интересы США, поскольку на территории нашей страны воюют две сверхдержавы - США и Россия.
Мэр Полтавы возмутил сеть пророссийским заявлением (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали заявление Мамая.
- Его нужно на передовую к брату (русскому);
- Господи, как стыдно за мэра своего города;
- За такие высказывания нужно, чтобы ими занялись службы безопасности;
- Стыдно за такого мэра, стыдно за полтавчан, голосовавших за него...
- Я в шоке... Как у нас люди выбирают власть? За красивые обещания? Ни за реальные дела, которые показывают кто есть кто, а у нас как всегда! Страшно за Украину, когда самой страной и в городах руководят люди, восхваляющие Россию. Что будет дальше боюсь представить;
- Привет из Полтавы, кроме того, что это неописуемый стыд, нечего сказать, позорище, позорит наш славный город;
- У меня нет слов, это такой позор, что любители оккупанта возглавляют украинские города;
- У Федоровича это уже давно в голове любовь к великому прошлому и общей истории, но проблема не только в персонаже мэра, а беда в жителях Полтавы, которые в третий раз выбирают Мамая. Корень зла в людях, отражением которых является этот мэр.
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