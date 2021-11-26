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Луганчани шокували спогадами про жахи Голодомору: загиблих дітей кидали в яр

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Луганська область, П'ятниця 26 листопада 2021 20:10
Луганчани шокували спогадами про жахи Голодомору: загиблих дітей кидали в яр Колаж РБК-Україна: що відбувалося в Луганській області в Голодомор в 1932-1933 роках
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області жителі поділилися моторошними історіями та спогадами рідних про пережите під час Голодомору в 1932-1933 роках в цих краях. За даними Сватівського краєзнавчого музею, в цей період кількість смертей від голоду склала 2,7 тисячі в районі.

Про це 26 листопада передає "Суспільне".

За словами жителя села Мілуватка Олександра Жуваки, більшовики забрали у його дідуся Сергія Григоровича і бабусі Домни Іванівни будинок і мануфактуру, яку вони тримали. Займалася сім'я обробкою шкур тварин, пошиттям свиток, і праця приносила селянам достаток, але тривало так до 1932 року.

"Забрали будинок, забрали всю мануфактуру, забрали всі знаряддя праці і викинули в яр. Двоє маленьких дітей померли з голоду, їх викинули в яр. Це було ранньою весною", - розповів чоловік.

Його діда заслали з України на довгі роки

"Посадили і відбув він на Колимі 17 років", - каже Жувака.

Чоловік додав, що його батькові Івану в той час виповнилося 6 років, і він був найстаршою дитиною в сім'ї. Батько, свідок Голодомору, тоді своїх синів привчив берегти хліб і збирати крихти, які залишалися на столі.

Жувака згадує, що голодувала тоді кожна третя родина. Деякі виїжджали на заробітки на Донбас, де видавали пайки. Але на жителів сіл чекала інша доля.

"Той, хто жив у селі, або вмирав, або (виживав, - Ред.) якимось шляхом: хто збирав щирицю (рослину, - Ред.), хто рвав коріння чортополоху і так далі. І так вдавалося вижити", - говорить він.

Директор Сватівського міського краєзнавчого музею Яна Бондарева навела розповідь у письмових спогадах Віри Місько про те, як у селі Оборотнівка діяла група людей, які забирали у селян останні запаси продуктів.

"У селі діяла так звана "красна мітла" на той період. Ці активісти після вдалого побору збиралися і пиячили. Коли у людей урвався терпець невідомі жителі із вогнепальної зброї постріляли цих активістів. Влада з почестями поховала трьох чоловік, але поховати їх на цвинтарі не вдалося. Довелося окремо від кладовища. Як кажуть: "Не там, де всіх"", - передала Бондарева.

У музеї у Сватовому також зазначили, що справжні масштаби Голодомору замовчувалися. Так, в офіційних документах того часу значилося тільки двоє померлих від голоду.

Луганчани шокували спогадами про жахи Голодомору: загиблих дітей кидали в ярЛуганчани шокували спогадами про жахи Голодомору: загиблих дітей кидали в яр

фото: facebook.com / КЗ "Сватівський міський краєзнавчий музей"

Інші спогади очевидців Голодомору

У Сватівському краєзнавчому музеї на сторінці у Facebook опублікували відео з розповіддю жителів Запорізької та Київської областей про пережите в 1932-1933 роках - про смерті та вбивства, боязнь батьків за дітей, яких могли викрасти і з'їсти...

Відео: спогади українців про Голодомор у 1932-1933 роках

Як повідомлялося, за результатами соцопитування, 85% опитаних погоджуються, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Нагадаємо також, нещодавно були розсекречені нові документи про жахи Голодомору в Україні.

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