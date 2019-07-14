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Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)


Українські військові долучилися до челленджу BottleCapChallenge

Популярний флешмоб #BottleCapChallenge обзавівся в соціальних мережах новим хітом - у ЗСУ не залишилися байдужими до забавного челленджу і продемонстрували свій підхід до відкривання пластикової пляшки. Український військовий показав "приховані можливості" зенітної установки ЗУ-23-2 і виконав трюк за допомогою подвійного дула гармати.

Ролик із таким майстер-класом опублікований на Facebook-сторінці бійця Єгора Акулініна з Харкова.

 

ЗСУ приєдналися до естафети #BottleCapChallenge (Фото: скріншот)

Так, одним поворотом "вежі" стволи зенітної установки по черзі чіпляють кришечку та легко її викручують.

Військовий ЗСУ долучився до челленджа #BottleCapChallenge (Відео з Facebook-сторінки Єгора Акулініна)

Користувачі мережі прийшли в захват від такої демонстрації і засипали компліментами військового, який майстерно виконав трюк із зеніткою.

  • Ух ти, красені;
  • Це Бердянськ, дитинко! Красава!
  • Це вам не ногами махати.
  • Де тихенько плаче Стетхем
  • Красава! Чітка вертуха!
  • Блискуче, просто блискуче;
  • Ідеально!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, до забавного челледжу #BottleCapChallenge, авторство якого приписують чи то американському акторові Джейсону Стейтему, чи то бійцю MMA з Казахстану Карену Пашикяну, приєдналися й зірки українського шоу-бізнесу.

Додамо, що зараз військові та ветерани АТО розпочали новий флешмоб, закликавши влаштувати в Києві на День Незалежності 24 серпня свій альтернативний марш замість скасованого президентом військового параду.

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