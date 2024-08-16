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7 детективных сериалов с классным сюжетом, от которых не оторваться до последнего эпизода

Пятница 16 августа 2024 19:45
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7 детективных сериалов с классным сюжетом, от которых не оторваться до последнего эпизода Что посмотреть на выходных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Детективные сериалы не обязательно бывают скучными. Существует множество классных вариантов, от которых сложно оторваться до последнего. И они станут великолепной находкой, особенно перед выходными.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных сериалов с детективным сюжетом.

"Люцифер"

Многосерийная история, в которой вы увидите не только интересные детективные линии, но и юмор, любовь и главного героя, который должен выбрать между добром и злом. Сюжет понравится и тем, кто фанатеет от ситкомов, и тем, кто любит хорошую игру актеров.

"Ганнибал"

В этом сериале рассказывается об агенте ФБР, который обращается за помощью к психиатру Ганнибалу Лектеру. Вместе они пытаются найти маньяка. Сюжет динамичен, а потому вам не придется скучать.

"Лютер"

История о детективе Лютере, которому приходится балансировать между поиском преступников и попытками возобновить отношения с женой. Главный герой носит очень непростой характер, а потому нередко попадает в ситуации, за которыми интересно наблюдать.

"Каштановый человечек"

Мини-сериал расскажет о серии загадочных убийств, которых объединяет одно - у каждой жертвы потом находят маленькую фигурку из каштанов. Детективы выясняют, что это может быть связано с исчезновением дочери известного политика.

"Черный список"

Сериал о преступнике, за которым охотится молодая детектив, поразит вас не только хитростью главного героя. Неожиданные сюжетные повороты превратили эту историю из банальной в необычную.

"Как избежать наказания за убийство"

Очень популярный сериал о преступлениях и защите в прошлом "рвал" все рейтинги. И если вы не видели, как преподавательница-адвокат учит студентов юридической школы превратиться из неуверенных в себе правозащитников в настоящих "акул" своего дела, обязательно посмотрите.

"Тело как улика"

А этот сериал заценят фаны медицинских ситкомов. В нем вы увидите интересные детективные истории, а также линию отношений и попыток женщины-нейрохирурга найти свое счастье и не дать работе себя поглотить.

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