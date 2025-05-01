Идеальный выбор на вечер: 6 комедийных сериалов, чтобы разгрузиться после тяжелого дня

"В лучшем мире"

Элеонор по ошибке попадает в лучший мир после внезапной смерти. Понимая, что ее спутали с другой, героиня изо всех сил пытается заслужить место в раю. Конечно, без курьезов не обходится.



"Бруклин 9-9"

Американский ситком рассказывает о буднях вымышленного 99 отделения полиции в Нью-Йорке. Серьезный капитан Рэймонд Холт, шутливый Джек Перальта и скрупулезная Эми Сантьяго пытаются раскрывать непростые дела и решать вопросы личной жизни.



"Девушки Дерри"

Остроумный комедийный сериал, события которого разворачиваются в начале 1990-х годов в Северной Ирландии. Пять подруг преодолевают вызовы подросткового возраста на фоне политических и социальных потрясений.



"Два с половиной мужчины"

Легендарный ситком о яром ловеласе Чарли, который был вынужден приютить своего несчастливо женатого брата Алана и его сына Джейка. В попытке ужиться в одном доме они переживают нестандартные и комичные ситуации.



"Дрянь"

Острый забавный сериал об убитой горем женщине, которая погрузилась по уши в современную жизнь Лондона. Драматургиня Фиби пытается исцелиться, но при этом отвергает всех, кто пытается ей помочь. Она заводит интрижки, ругается и попадает в драйвовые ситуации, переживая непростую трагедию.



"Убийства в одном здании"

Замечательный детективный комедийный сериал, который объединил совершенно разных соседей вокруг загадочного дела об убийстве. Новоиспеченные знакомые начинают вести собственный подкаст-расследование, шаг за шагом раскрывая тайны, которые не смогла обнаружить полиция.