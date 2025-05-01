5 украинских роуд-муви, которые заставят вас плакать, смеяться и переосмыслить жизнь

Иногда дорога - это не просто перемещение из пункта А в пункт Б. Это путь к пониманию, примирению, исцелению или открытию себя заново. Именно такую роль играет путешествие в сильнейших украинских роуд-муви последних лет. В этих фильмах - не только асфальт и пейзажи, а эмоции, которые не укладываются в слова.

По случаю премьеры фильма "Дві сестри" РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 украинских лент, в которых дорога меняет все - семейные отношения, внутренний мир героев и самих зрителей.

"Дві сестри"

Главные героини картины Лукаша Карвовского, - Яшмина и Малгожата - сводные сестры, которые давно не общаются. Их будничную жизнь меняет известие о ранении отца-волонтера в Украине.

Они отправляются вместе из Польши в неизвестность - путешествие в охваченную войной страну. На пути они встречают разных людей, проходят через испытания, которые помогают им сблизиться и переосмыслить свою жизнь и сестринские отношения.

"Мої думки тихі" (2019)

Главный герой первого фильма ужгородского режиссера Антонио Лукича - молодой звукорежиссер Вадим. Парень получает задание записать звуки закарпатских животных для канадской компании. Это его шанс изменить жизнь и переехать за границу.

Однако, в путешествии его сопровождает мама, роль которой играет Ирма Витовская (она, кстати, сыграла и в фильме "Дві сестри"). Такая компаньонка значительно усложняет задачу Вадима, ведь она не готова отпустить сына в свободное плавание. Фильм исследует отношения между родителями и детьми, взросление и поиск себя.

"Східняк" (2019)

Этот фильм-путешествие Энди Ива рассказывает об одном дне из жизни двух военных - "Бороды" и молодого новичка "Режиссера", которые проживают свою историю в дороге по Донецкой области.

Борода (Богдан Бенюк) - неугомонный оптимист и способен решить любой вопрос. Поэтому он и вызвался "выбить" необходимое для обеспечения своего подразделения. Вместе мужчинам придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в разные передряги.

Лента основана на реальных событиях, которые пережил режиссер и показывает будни войны, где юмор и трагедия идут рядом.

"Я, Побєда і Берлін" (2022)

Начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом в Берлин на старой "Победе", надеясь обменять ее на "Мерседес". Да-да, тот самый Скрябин. Путешествие превращается в череду приключений, которые помогают героям найти свое место в мире.

Фильм основан на одноименной книге Кузьмы, а главную роль исполнил молодой актер Иван Блиндар, который внешне очень похож на легендарного певца.

"Додому" (2019)

Фильм крымско-татарского режиссера Наримана Алиева рассказывает трагическую историю об отце и сыне, которые, как и в фильме "Дві сестри", находят семейное тепло в дороге.

Крымский татарин Мустафа (Ахтем Сейтаблаев) забирает из Киева тело погибшего на войне сына, чтобы похоронить его в Крыму по мусульманским традициям. Вместе с ним в путешествие отправляется младший сын (Ремзи Билялов - двоюродный брат режиссера), для которого эта поездка становится путем взросления и переосмысления отношений с отцом и погибшим братом.