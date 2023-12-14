Идеальный рецепт крем-сыра: дешево, но невероятно вкусно!

Что вам понадобится:

Сметана Президент 30% жирности - 1 стакан (300 г)

Йогурт греческий Яготинский - 1 стакан (300 г)

Лимонный сок - 1 ст. ложка

Соль – ½ ч. ложки

Способ приготовления крем-сыра

Смешайте йогурт и сметану, хорошо перемешайте, добавьте лимонный сок и соль. Попробуйте достаточно ли соли и кислоты именно на ваш вкус.

Возьмите марлю. Обязательно в 4 слоя. Сложите в марлю полученную смесь, заверните и поставьте в дуршлаг. Под него - миску или кастрюлю, а сверху - фитиль. Можно использовать камень, а можно тарелку и сверху банку с водой.

Далее поместите ваш творог в прохладное место на 12 часов. Все, ваш сыр готов, его можно перевести в емкость и потреблять. Держать творог нужно в холодильнике.

Из указанного количества продуктов получается 350 г вкуснейшего крем-сыра.