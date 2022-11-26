Самый простой Оливье по классическому рецепту: готовить следует только так
Скриншот: Как приготовить оливье по классическому рецепту
Салат Оливье – непременное украшение праздничного стола, но многие любят полакомиться салатиком и тогда, когда просто хочется.
Рецептом классического Оливье поделилась украинская кулинар Oksana Vision.
Составляющие:
- 3-4 картофеля
- 3 моркови
- 3-4 маринованных или соленых огурца
- 3 яйца
- 1 банка (420 г) консервированного горошка
- 400 г вареной колбасы
- 4-5 ст. л. майонеза
- 1 луковица
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Отварите картофель и морковь. Овощи можно посолить во время варки. Когда овощи охладятся, их надо нарезать кубиками.
Нарежьте огурцы (квашеные или маринованные – по вкусу) тоже кубиком. Так же нарежьте яйца. Возьмите классическую "докторскую" колбасу и нарежьте кубиком.
Измельчите репчатый лук (можно красный), а также зеленый лук.
Добавьте соль и перец, заправьте майонезом.
Наш классический Оливье готов!
Раньше мы писали, как приготовить Оливье по ресторанному рецепту.
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