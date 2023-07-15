Идеальный летний десерт за 20 минут. Ловите очень простой рецепт персикового тирамису (видео)

Персиковый тирамису

"Если вы искали идеальный летний рецепт, то вы его нашли. Это персиковый тирамису, который готовится за 20 минут. Его можно есть и деткам, и взрослым", - отмечает кулинар.

Ингредиенты:

24 шт. (1 упаковка) печенья савоярди

500 г персиков + 2 ст. л. сахарной пудры

350 мл сливок 33% жирности

500 г маскарпоне

80-100 г сахарной пудры

+ 4 персика и мята для украшения торта

Рецепт рассчитан на форму 20х30 см.

Как приготовить

Персики и сахарную пудру взбейте блендером, перетрите через сито от кожуры.

Если десерт не планируете давать детям - добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.

Очень холодные жирные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и взбейте в течении 1-2 минуты до пышности.

Савоярди смочите в пюре, выложите в форму, сверху распределите 1/2 крема и снова савоярди, снова крем, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов.

Украсьте десерт персиками и мятой. Его нужно быстро съесть, поэтому если вас всего два человека, то приготовьте по рецепту на пол порции.