Идеальный летний десерт за 20 минут. Ловите очень простой рецепт персикового тирамису (видео)

Для тех, кто очень любит лакомиться домашними сладостями, но мы при этом не хочет тратить много времени на их приготовление, идеальным вариантом станет тирамису с персиком. Тем более что уже начался сезон этого летнего фрукта.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.
"Если вы искали идеальный летний рецепт, то вы его нашли. Это персиковый тирамису, который готовится за 20 минут. Его можно есть и деткам, и взрослым", - отмечает кулинар.
Ингредиенты:
Рецепт рассчитан на форму 20х30 см.
Персики и сахарную пудру взбейте блендером, перетрите через сито от кожуры.
Если десерт не планируете давать детям - добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.
Очень холодные жирные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и взбейте в течении 1-2 минуты до пышности.
Савоярди смочите в пюре, выложите в форму, сверху распределите 1/2 крема и снова савоярди, снова крем, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов.
Украсьте десерт персиками и мятой. Его нужно быстро съесть, поэтому если вас всего два человека, то приготовьте по рецепту на пол порции.
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