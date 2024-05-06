ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога. Смачно та корисно для фігури

Понеділок 06 травня 2024 07:01
UA EN RU
Ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога. Смачно та корисно для фігури Чим снідати на дієті (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Сніданок необов'язково має бути нудним і несмачним. І якщо ви стежите за фігурою, спробуйте рецепт, яким поділилася дієтолог Керолайн Томасон.

Що їсти на сніданок, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Eat This, Not That.

Ідеальний сніданок для схуднення - готуємо збитий шоколадний мус з ягодами

"Мій улюблений сніданок з високим вмістом білка поєднує в собі сир, йогурт і протеїновий порошок з потрійною концентрацією білка, завдяки чому ви почнете свій день із ситною та поживною їжею", - пояснила дієтолог.

Для приготування корисного сніданку вам знадобляться такі інгредієнти:

  • половина склянки сиру
  • половина склянки несолодкого грецького йогурту
  • 1 порція шоколадного протеїнового порошку
  • половина склянки малини
  • 1 столова ложка натертого шоколаду.

Точний час (фото: freepik.com).

Чим снідати для схуднення (ілюстрація: freepik.com)

У такому сніданку буде 425 калорій та 41 грамів білка. Також він дасть вашому організму жири, натрій та вуглеводи.

Почнемо приготування. Всипте в чашу блендера сир, йогурт та сухий протеїн. Збийте масу, а якщо вона здасться вам занадто сухою - консистенцію можна легко змінити, просто додайте декілька ложок звичайної води.

Потім додайте шоколадну стружку і знову перемішайте. Після цього перекладайте масу на тарілку, зверху викладайте ягоди. Якщо ж ви не любите малину - візьміть якийсь фрукт.

Такий сніданок можна прикрашати сиропом, але зважайте на це при підрахунку калорій. Крім цього, ви можете додати в мус насіння чиа та інші корисні продукти.

"Клітковина та корисні жири роблять цей сніданок збалансованим, уповільнюючи засвоєння їжі та допомагаючи довше зберігати почуття ситості", - зазначила дієтолог.

До речі, раніше ми вже розповідали, як готується салат "хвилинка" з тунцем.

Крім цього, нещодавно лікар назвав ранні ознаки раку, які багато хто ігнорує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Дієтолог Дієта
NEWS
Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні