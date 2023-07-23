Идеальные спутники: породы собак, с которыми легче всего путешествовать

Золотистый ретривер

Отличный напарник для любой поездки и прогулки. Они любят долгие прогулки, дневной сладкий сон, игры на свежем воздухе, отдых на природе, а особенно - путешествия. Для собак этой породы очень важно проводить с хозяином как можно больше времени.

Пудель

Эти активные собаки готовы поддержать своего хозяина в любых начинаниях. Они составят компанию как в поездке автомобилем, так и в любом другом виде транспорта. Если вы возьмете этого веселого компаньона с собой, то точно об этом не пожалеете. А скорее всего - будете брать собаку во все свои следующие поездки.

Йоркширский терьер

Эти малыши, которые весят не более 8 кг, отлично адаптируются к любым условиям, которые вы сможете обеспечить своему любимцу во время поездки. Ему необходимо внимание и общение со своим хозяином, так как для него человек - самый родной и близкий член семьи.