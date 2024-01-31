"Идеальные дни". 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

О чем фильм "Идеальные дни"

В центре реалистической драмы, рассказанной со сказочной легкостью, - уборщик туалетов в Токио, по имени Хираяма. Он полностью доволен своей простой жизнью: соблюдает структурированный распорядок дня, а свободное время посвящает своей страсти - слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Однако все больше деталей о жизни Хираями и его личных качествах раскрывается из-за ряда неожиданных встреч.

Интересные факты о фильме

"Идеальные дни" - это поэма необычайного изящества и красоты, воспевающая обыденность и красоту жизни. Так ее называют профильные издания со времен Каннского кинофестиваля 2023 года.

Кадр из фильма

Издание Deadline назвало ленту "маленьким, но нежным чудом", Collider подчеркнуло, что "Вим Вендерс привносит красоту в мелочи в чудесной драме", а Cineuropa окрестило фильм "нежной одой о поисках счастья".

Кадр из фильма

Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где исполнителя главной роли Кодзи Якусьо отметили Призом за Лучшую актерскую работу, а сама лента получила Приз экуменического жюри.

Кадр из фильма

Кодзи Якусьо - знаменитый японский актер. Среди его работ: "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Исцеление" Кийоси Куросавы.

Кодзи Якусьо (фото: Кинориум)

Но самый звездный в этом кино его автор. Немецкий режиссер Вим Вендерс - трехкратный номинант на премию Оскар, обладатель почетного "Золотого Медведя" Берлинале, "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и Премии BAFTA.

Вим Вендерс (фото: Кинориум)

В команде фильма удивительный оператор Франц Люстиг ("Как я теперь люблю", "Съемки в Палермо"), снявший этот фильм в формате 4х3. А художница-постановщица Товако Кувасима, создавшая мир, полный деталей и счастья в них, в свое время работала над декорациями для фильма "Трудности перевода" Софии Копполы.

Кадр из фильма

Среди рутинных традиций Хираямы - слушать музыку. В фильме звучат песни групп Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Нины Симон, Лу Рида, Оттиса Реддинга.

Кадр из фильма