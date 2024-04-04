"Идеальные бойцы". Ветеран АТО назвал лучший возраст для мобилизации

По словам Евгения Дикого, следует отличать минимальный и оптимальный возраст для мобилизации. Он считает, что лучшие солдаты – это от 25 до 35 лет.

"Если говорить об оптимальном, то я бы сказал, что это - 25-35 лет. Это лучшие солдаты. Все же, как бывший командир роты я скажу, что у меня были и 18-летние добровольцы. Я очень колебался вообще, брать ли их. Взял только потому, что понимал, если не возьму, они пойдут сами партизанить. Но это были идейные юноши и девушки. Некоторые из них и сейчас воюют уже с большим опытом", - пояснил эксперт.

Он добавил, что набирать по обязательной мобилизации 18-летних, он бы лично не захотел. Потому что у нас так сложилось, что большинство людей 18-20 лет – это психологически, скорее, подростки, чем взрослые мужчины.

И, по его словам, есть проблемы с тем, как этими подростками управлять, и с тем, насколько их психика удержит травмы после пребывания на войне. Поэтому от 25 лет – это лучший возраст для мобилизации.

"В 25 лет – это уже взрослый мужчина, за исключением определенных медицинских случаев. И в 30 лет – это однозначно взрослый мужчина, а 35 – это совсем взрослый и опытный мужчина, но у него – еще физически здоровое тело", – добавил Дикий.

Также ветеран отметил, что сейчас у нас в основном воюют мужчины более 45 или 50 лет. Это зрелые люди, но есть один нюанс.

"Мужчины свыше 45-50 - психологически зрелые, это их плюс как солдат. Но из-за медицины, из-за физической формы не перепрыгнуть. В таком возрасте сложно выдерживать нагрузку. Поэтому в соотношении, чтобы человек был уже зрелым психологически, но еще имел молодое здоровое тело – 25-35 лет – это идеальные бойцы", – подчеркнул эксперт.

А что касается минимального возраста для мобилизации, Дикий отметил, что это должно быть хотя бы от 21 года.