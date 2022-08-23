"І Україна - бо в нас іншої нема": у Сімферополі на весіллі танцювали під "Одну калину" Ротару

На відео видно, що гості та молодята не тільки танцюють, а й підспівують.

"Сезон кримських весіль на підтримку повернення України в кордонах 1991 року продовжується. На черзі хореографічний номер "І Україна - бо в нас іншої нема". Присвячується Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весілля відбулося в столичному регіоні окупованого півострова - Акмесджіт (Сімферополь).

Під хіт "Одна калина" усі гості з задоволенням танцювали та співали.

Раніше Осман Пашаєв зазначав, що кримські татари дуже прискіпливо обирають плейлист на свята, адже щодо музики вважають себе консерваторами.

У коментарях користувачі зазначають, що відео запальних танців під українську музику довело їх до сліз.