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"І Україна - бо в нас іншої нема": у Сімферополі на весіллі танцювали під "Одну калину" Ротару

У Сімферополі на весіллі включили "Одну калину" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В тимчасово окупованому Криму на весіллі лунала українська пісня. Кримські татари запалили під хіт української співачки Софії Ротару - "Одна калина".

Про це повідомив у Facebook український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.

На відео видно, що гості та молодята не тільки танцюють, а й підспівують.

"Сезон кримських весіль на підтримку повернення України в кордонах 1991 року продовжується. На черзі хореографічний номер "І Україна - бо в нас іншої нема". Присвячується Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весілля відбулося в столичному регіоні окупованого півострова - Акмесджіт (Сімферополь).

Під хіт "Одна калина" усі гості з задоволенням танцювали та співали.

Раніше Осман Пашаєв зазначав, що кримські татари дуже прискіпливо обирають плейлист на свята, адже щодо музики вважають себе консерваторами.

У коментарях користувачі зазначають, що відео запальних танців під українську музику довело їх до сліз.

  • Як радіє серце, коли грає українська пісня;
  • До сліз. Щастя молодятам, а нам перемоги;
  • Я не знаю людей на відео, але вже люблю їх, як рідних;
  • Браво;
  • Мурашки по шкірі.

Раніше ми повідомляли, що у Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина".

Також ми писали, що російські радіостанції дві години крутили Гімн України.

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Сімферополь