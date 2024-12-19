И это не розмарин. Эта мощная трава может способствовать росту волос

Кто не мечтает о длинных и густых волосах? А еще и о том, чтобы они не выпадали. Может ли древняя трава помочь вырастить и восстановить человеческие волосы? Наука говорит да!

Какое именно растение восстановит волосы и остановит их выпадение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Library of Medicine.

Какое растение поможет волосам

Мощный адаптоген, женьшень тысячелетиями использовался для улучшения общего здоровья. Эксперты утверждают, что корень может снизить уровень сахара в крови и бороться с воспалением, а исследования показали, что он может помочь снять стресс и улучшить иммунную функцию.

Одно исследование показало, что корень может помочь людям справиться с хронической усталостью, а другое продемонстрировало, что женьшень положительно влияет на память и когнитивные способности.

А новое исследование выявило еще одно преимущество суперкорня - он способствует росту волос!

Предыдущие исследования показали, что люди с алопецией, которые принимали экстракт красного женьшеня перорально, имели повышенную густоту волос.

Опираясь на это исследование, последние исследования, опубликованные в Journal of Medicinal Food, показывают, что экстракт красного женьшеня может способствовать росту волос в культивированных волосяных фолликулах человека.

Почему женьшень полезен для волос?

"Женьшень является универсальным и мощным ингредиентом, который может значительно улучшить здоровье волос", - сказал Анил Шарма, практикующий врач и ведущий эксперт по восстановлению волос.

Ключевые активные соединения женьшеня, такие как гинзенозиды, улучшают кровообращение кожи головы. Это усиление кровообращения питает волосяные фолликулы, стимулируя их активность и способствуя более крепкому и здоровому росту волос.

И красный, и белый корень происходят из одного вида, азиатского женьшеня. Корень меняет цвет в зависимости от продолжительности роста и способа обработки.

Красный женьшень обычно получают из корней, которым по крайней мере 6 лет. Его характерный ярко-красный оттенок обусловлен процессом консервации, который используется для продления срока хранения растения.

Так выглядит корень женьшеня (фото: pixabay.com)

В дополнение к усилению кровообращения и роста волос, женьшень богат аминокислотами, которые стимулируют выработку кератина и помогают восстановить поврежденные пряди.

Шарма отметил, что регулярное употребление женьшеня может улучшить текстуру волос, увеличив блеск и одновременно уменьшив ломкость. В то же время природные антимикробные свойства женьшеня способствуют здоровью кожи головы, защищая кожу головы и волосяные фолликулы от стрессовых факторов окружающей среды, таких как загрязнение, УФ-лучи и свободные радикалы.