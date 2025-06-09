И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, которая родила ему троих сыновей, поразила фигурой. 35-летняя Кристина показала, как выглядит в купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Решетник.

Фигура Кристины Решетник

Так, жена ведущего рассказала, что уже думает о летнем отдыхе. Кристина нередко бывает за границей, а теперь, когда у ее детей начались каникулы, она может планировать совместное путешествие.

"Дети за порог, мама уже меряет купальники, потому что скоро на море", - написала она.

На фото избранница Решетника позирует в купальнике на завязках. Стильный комплект темно-шоколадного цвета удачно "играет" со светом и подчеркивает загорелую кожу.

Жена Решетника в купальнике (скриншот)

А свой образ для отдыха Кристина дополнила шлепанцами от Hermes. На официальном сайте бренда такая обувь стоит 840 долларов (почти 35 тысяч гривен).

Сколько стоит обувь от Hermes (скриншот)

Жена Решетника следит за фигурой и не скрывает, что работает над телом, чтобы иметь такой результат. После рождения троих детей она набирала вес, но возвращалась в форму. По словам Кристины, она занимается спортом и сама составляет для себя программу тренировок.

Напомним, Григорий и Кристина Решетник живут в браке с 2010 года. У них трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр. Ведущий и его избранница признавались, что не планируют на этом останавливаться. Также они мечтают о четвертом ребенке и хотят, чтобы у них родилась дочь.

Решетники с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)