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И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Понедельник 09 июня 2025 19:19
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И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото) Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, которая родила ему троих сыновей, поразила фигурой. 35-летняя Кристина показала, как выглядит в купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Решетник.

Фигура Кристины Решетник

Так, жена ведущего рассказала, что уже думает о летнем отдыхе. Кристина нередко бывает за границей, а теперь, когда у ее детей начались каникулы, она может планировать совместное путешествие.

"Дети за порог, мама уже меряет купальники, потому что скоро на море", - написала она.

На фото избранница Решетника позирует в купальнике на завязках. Стильный комплект темно-шоколадного цвета удачно "играет" со светом и подчеркивает загорелую кожу.

И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото)Жена Решетника в купальнике (скриншот)

А свой образ для отдыха Кристина дополнила шлепанцами от Hermes. На официальном сайте бренда такая обувь стоит 840 долларов (почти 35 тысяч гривен).

И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото)Сколько стоит обувь от Hermes (скриншот)

Жена Решетника следит за фигурой и не скрывает, что работает над телом, чтобы иметь такой результат. После рождения троих детей она набирала вес, но возвращалась в форму. По словам Кристины, она занимается спортом и сама составляет для себя программу тренировок.

Напомним, Григорий и Кристина Решетник живут в браке с 2010 года. У них трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр. Ведущий и его избранница признавались, что не планируют на этом останавливаться. Также они мечтают о четвертом ребенке и хотят, чтобы у них родилась дочь.

И это после троих детей! Жена Решетника похвасталась фигурой в купальнике (фото)Решетники с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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