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"И так тонет": Тарабарова ответила, что думает о Потапе после всех его "зашкваров"

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Певица Светлана Тарабарова поделилась своим мнением о Потапе (Алексее Потапенко), который часто попадает в скандалы и нарывается на хейт. По мнению артистки, люди обсуждают его "зашквары", хотя могли бы потратить это время на что-то действительно полезное.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мыслями о Потапе Тарабарове поделилась в интервью "Фокусу".

По словам певицы, она не очень хочет, чтобы украинцы фокусировались на плохом. Она отметила, что сейчас для скандалов берут наиболее одиозных персонажей, хотя все и так помнят о ситуациях, в которые попадали эти люди.

Ранее Тарабарова критиковала песню Потапа "Волонтер", которая наделала немало шума. Этот трек оскорбил женщин, которые помогают ВСУ, поэтому певица его осуждала. А сейчас, считает Светлана, об этом уже не стоит вспоминать.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

"Все и так помнят этот скандал с песней "Волонтер" - возьмите что-то действительно качественное и расскажите о нем. У группы "Крихітка" есть гениальная песня о волонтере "Друг без імені", которой уже 8 лет - расскажите о ней", - заявила артистка.

При этом она призывает поддерживать тех, кто этого заслуживает. А о тех, кто, по ее словам, и так тонет, можно и не вспоминать.

"Давайте тратить время на то, чтобы поддерживать лучших, а не топить тех, кто и так тонет", - резюмировала она.

Последние скандалы с Потапом

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины репер неоднократно получал хейт за то, что он выезжает за границу. При этом Потап хвастается работой за границей и нередко провоцирует сеть "счастливыми" фото.

Кроме того, недавно репер записал странное видео. Потап сделал пародию на Олега Винника, из-за чего и сам получил немало негативных комментариев.

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