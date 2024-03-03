И даже штрафа не будет. Вот каким транспортом можно управлять без водительских прав

На чем можно ездить без водительских прав

"Действующее законодательство предусматривает, что для мопедов и скутеров, мощностью до 3 кВт, ни водительские права, ни регистрационные документы не нужны. Хотя в таком случае я все-таки советую водителям иметь при себе документы с техническими характеристиками такого транспортного средства, чтобы избежать определенных недоразумений с полицией", - советует адвокат.

Он добавляет также, что если транспортное средство оснащено электромотором мощностью от 3 до 4 кВт, то для того, чтобы передвигаться на нем по дорогам общего назначения, нужно иметь водительское удостоверение в категории А1, речь идет о транспортных средствах, оснащенных электромотором.

"Если же говорить о транспортных средствах, оснащенных мотором внутреннего сгорания, то водительское удостоверение нужно в любом случае. Даже, если объем такого двигателя составляет менее 50 кубиков. Указанные изменения действуют еще с 2020 года. И в таком случае также будет достаточно удостоверения с категорией А1", - говорит Сащук.

Юрист отмечает, что если мощность электромотора составляет 4 кВт и больше, а объем двигателя 50 кубов и более, то права уже нужно иметь с категорией А. Водительские удостоверения с категорией А и А1 можно получить с 16 лет.

"Поскольку водители с такими категориями являются полноценными участниками дорожного движения, кроме водительского удостоверения с собой необходимо иметь регистрационный документ на транспортное средство и страховку", - объясняет адвокат.

Добавим также, что согласно положениям статьи 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если гражданин не может показать полицейскому водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта, то его ждет штраф в размере двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов, или же 425 грн.