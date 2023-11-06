Украинцам рассказали, что делать в случае подозрения гепатита A

В некоторых областях Украины начал активно распространяться вирус гепатита А. Следует знать, что делать при подозрении заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram .

Какие симптомы заболевания

Врачи говорят, что гепатит A поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды из-за несоблюдения личной гигиены.

Среди основных симптомов выделяют:

слабость

повышенная температура

диарея

рвота

пожелтение кожи и белков глаз

Важно помнить, что только врач может подтвердить диагноз гепатита A и дать рекомендации по лечению. В случае подозрения болезни следует обращаться к семейному врачу - если симптомы не представляют угрозы для жизни и здоровья.

В больницу неотложной помощи нужно обращать, если симптомы вызвали неотложное состояние.

Семейный врач назначит необходимые обследования для подтверждения диагноза. По электронному направлению все они будут безвозмездными для пациентов.

Также это касается и стационарного лечения в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ на стационарную помощь.

Советы по профилактике заболевания

Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой, поможет предотвратить передачу вируса через пищу. Чтобы избежать заболевания, следует следовать следующим советам:

не бутылированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением

тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором

нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку

Вакцины против гепатита A в Украине не входят в список бесплатных прививок, однако их можно купить в аптеках. Особенно важно получить прививки против гепатита A взрослым, работающим в общепитах и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.