"Моя кожа буквально разрывалась": женщина сделала витаминные уколы для подтяжки и попала в ад

Беа Амма решила сделать специальные витаминные уколы, подтягивающие кожу, и она считала, что это безвредная косметическая процедура для растворения жира. Но ее жизнь превратилась в кошмар инфекции, боли и огромных долгов врачам.

Что это были за уколы, и почему женщина попала в серьезные долги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Чудодейственные уколы В12

23-летняя Беа Амма считала, что несколько инъекций В12 и жирорастворимых уколов в калифорнийском медицинском спа-салоне не принесут вреда, а помогут коже подтянуться.

"Я впервые попробовала инъекции B12, когда начала работать продавцом, и от них я чувствовал себя невероятно. Возможно, это было плацебо, возможно, это было настоящее - я не совсем уверена. Но когда я переехала в Лос-Анджелес, работала непрерывно, я подумала, что усиление энергии может помочь. Я увидела рекламу, где предлагали "невероятное сочетание" В12 и дезоксихолевой кислоты, которые делала модель фитнеса в бикини", - рассказала Беа.

Она добавила, что страница медицинского спа-салона была наполнена фотографиями "до" и "после" и, по словам девушки, все выглядело прилично и законно.

"У них была хорошая настройка, чистое пространство, сертификаты на стене (позже я узнала, что они поддельные). Они прислали мне программу, я могла вести видеоблог процесса и получить реферальные кредиты и одновременно почувствовать себя лучше", - продолжает девушка.

Она записалась на прием и в назначенный день пошла делать инъекции. Сначала все было хорошо, и Беа вечером уехала домой.

Беа для инъекций (скриншот)

Ночью началась лихорадка

"В течение 24 часов у меня начался сильный озноб, лихорадка и сильный мозговой туман. Я думала, что, возможно, моя иммунная система просто ослабла - я поначалу не думала, что это что-то серьезное", – рассказывает девушка.

На следующий вечер у нее было запланировано свидание, и пришлось уйти гораздо раньше, потому что по дороге домой ее сильно трясло и ей казалось, что она может потерять сознание, Беа вернулась в свою студию, включила в обогреватель и приняла ибупрофен, чтобы сбить лихорадку.

А после этого места инъекций начали набухать, твердеть и гореть. Но при этом лихорадка спала.

"Было ощущение, будто огонь распространяется по моему телу. Моя кожа стала тоньше, а потом начала трескаться, и так час за часом", - добавляет девушка.

Ей стало так больно, что она обратилась в скорую помощь, но врачи были растеряны. Они сообщили, что это не некроз кожи и предложили девушке обратиться к дерматологу.

"Между тем моя кожа буквально разрывалась", – говорит Беа.

Спа-центр отказался признавать вину

Она связалась с медицинским спа-салоном, но ее звонки несколько дней просто игнорировали. А когда, наконец, ей ответили, то были настроены враждебно.

"Они ругали меня, называя "болькой в заднице" и сказали: "успехов, что подали на нас в суд. Это просто аллергическая реакция, а не наша вина", - рассказала девушка.

Владелец спа предложил Беа вернуть деньги за уколы - 800 долларов. Но в обмен на документ, который она подпишет и в котором обязуется не подавать в суд.

Девушка была шокирована и призналась, что не может поверить в такую дерзость. Чтобы узнать, что с ней происходит, она сходила к двум разным дерматологам. Ей назначили антибиотики и стероиды, но ничего не помогало. Беа оказалась прикованной к кровати и едва могла двигаться.

"Я только приехала в Лос-Анджелес, у меня не было семьи, и коллега, которая знала меня только месяц, приняла меня к себе. Она сказала: "Ты приедешь жить со мной и моей семьей, потому что я боюсь, что ты умрешь в одиночестве. Она делала все для меня, помогала мне принимать душ, одеваться, когда моя спина раскалывалась, а кожа на животе реагировала так же", - говорит девушка.

Кожа девушки просто разрывалась (скриншот)

Беа пробыла в больнице несколько месяцев

Однажды ночью ситуация стала критичной и Беа почувствовала, что может не дожить до утра. Ее срочно доставили в больницу. Там ему начали вводить антибиотики внутривенно и надеялись, что лечение будет эффективным. Прогнозы были неутешительны - на лечение должно было уйти от 3 до 6 месяцев. Беа пробыла в больнице 4 месяца.

"Мои суставы были настолько воспалены, что я не могла шевельнуть пальцами, согнуть колени или даже поднять руки. Я полностью зависела от медсестер, изоляция была необычайной. Однажды я нашла на столе оставшийся набор для рисования. Не знаю до сих пор, кто его оставил, но этот набор меня спас. Он дал мне способ направить свою боль на то, что я могла контролировать", - вспоминает девушка.

После нескольких тестов врачи установили, что во время инъекций Беа была заражена инфекцией, распространившейся через грязные флаконы.

"В моем теле было так много инфекции, что она не могла возникнуть только из-за материалов для инъекций. Распространения с каждого места показали, что флаконы, вероятно, были заражены", - говорит девушка.

Расходы на лечение просто зашкалили

Расходы на лечение за 4 месяца были жуткими, накапливая миллионные счета с текущими расходами в размере 17 000 долларов в неделю, что значительно перекрывало то, что могла оплатить страховка. Только амбулаторные расходы составляют сейчас 70 000 долларов.

"Я получаю уведомления и счета еженедельно, но я больше не могу смотреть на общую сумму. Я делаю минимальный платеж, чтобы избежать сборов, но это все, что я могу сделать", - говорит Беа.

Добиться возмещения от спа-салона ей тоже не удается. Она пыталась подать иск, но как только юристы узнали, что у спа нет страховки, они прекратили дело и сказали, что денег, которые могли вернуть - просто нет.

Не имея поддержки со стороны юридических и медицинских органов Беа обратилась в социальные сети, чтобы предупредить других от таких ошибок, как сделала она.