Волна оптимизма и надежд: детальный гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 июля по 6 августа

Овен

Ближайшая неделя для Овнов будет очень насыщенной, особенно в эмоциональном плане. В личной жизни могут быть сюрпризы - от внезапной сильной влюбленности до глубоких романтических переживаний. В профессиональной сфере ваши труды получат заслуженное одобрение и вознаграждение.

Ожидается, что финансовая сторона будет оставаться стабильной. Но стоит задуматься о приведении в порядок своих расходов и доходов. А также рассмотреть варианты улучшения материального положения.

Телец

Старые проблемы снова напомнят о себе и это принесет в начале недели некоторую напряженность. Постарайтесь не откладывать в долгий ящик важное решение и не прячьте голову в песок, чтобы избежать важного шага.

Примите ответственность и двигайтесь в будущее, без обременительных "хвостов" из прошлого. Не забудьте уделить внимание своему здоровью, особую осторожность стоит проявить аллергикам и метеозависимым. В финансовой сфере все будет стабильно.

Близнецы

На вашем пути появятся некоторые трудности, связанные с сохранением важных позиций в вашей жизни. Возможно, вы почувствуете давление из-за обстоятельств и вам будет сложно восстановить баланс. В личной сфере придется принять нестандартное решение.

Но придерживайтесь правил, норм, договоренностей - это позволит вам избежать неприятных последствий и проблем в профессиональной сфере. Последите за финансами, чтобы бюджет вас не подвел.

Рак

Неделя обещает быть размеренной и спокойной. У вас появится возможность все спланировать и сделать все намеченное без спешки и нервов. В работе все пойдет по намеченному плану и вам не стоит переживать за финансы - тут тоже будет все стабильно.

Романтические Раки смогут насладиться приятными эмоциями и свиданиями. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом, чтобы не начали обостряться хронические заболевания.

Лев

В ближайшие дни вам предстоят неожиданные крупные денежные траты, поэтому стоит отложить запланированные покупки на более удачное время. Сосредоточьтесь в ближайшие дни на обычных делах и заботах, не ищите дополнительную нагрузку.

Здоровье может потребовать дополнительного внимания. В личной сфере ожидается некоторая стабильность, если вы будете контролировать свои эмоции и шаги.

Дева

Приятные новости и денежные поступления - вот, что порадует вас в ближайшую неделю. В романтической сфере постарайтесь обойтись без резких движений и тогда вас ждет покой и стабильность.

Ждите интересные предложения по работе или же - варианты о повышении, расширении на уже существующей позиции. Любые сложности в ближайшие дни вам поможет преодолеть сочетание физической и эмоциональной активности.

Весы

Неделя у большинства Весов будет занята профессиональными делами. Возможно, вы с головой погрузитесь в новый проект, основную работу. И от вашей вовлеченности будет зависеть уровень дохода - приложите все свои усилия.

Не забывайте выныривать из рабочего процесса и полноценно отдыхать. Совсем скоро в вашей жизни произойдет какое-то приятное событие в личной жизни. И вам точно понадобятся силы, чтобы это принять.

Скорпион

Вас ждет приятная и эмоциональная неделя. Придется решать различные задачи, связанные с делами самых близких. Не стоит ожидать благодарности - просто делайте, что можете. В профессиональной сфере удача будет явно на вашей стороне, вы обзаведетесь новыми контактами.

Финансовая сфера тоже порадует, могут появиться новые источники дохода. В личной жизни вас ждут чувственные радости и очень приятные романтические переживания.

Стрелец

У вас назрели различные бытовые вопросы и мелкие проблемы, а ближайшие дни принесут массу возможностей для их решения. И хотя вы любите масштабные проекты, в этот раз стоит больше внимания уделить разным мелочам.

В профессиональной сфере возможна передышка и вы сможете переключить свое внимание на друзей и даже немного отдохнуть. В сфере денег вам беспокоиться не за что - пока все будет стабильно.

Козерог

Приготовьтесь к резким перепадам в делах - могут быть сложности и радости, порой все в одном флаконе и в течение одного дня. Ваши родственники или друзья будут нуждаться в помощи - не отказывайтесь, это важно.

Будьте осторожнее в рабочей сфере, могут быть конфликты с коллегами. Позаботьтесь о своем здоровье, не забывайте отдыхать и высыпаться. Не тратьте деньги на мелочи, они вам скоро пригодятся на что-то более важное.

Водолей

Первая неделя августа принесет стабильность и хорошие перспективы. Успехи ждут в профессиональной сфере и есть шанс сменить место работы - на более интересное и выгодное. А также не исключено предложение, которое откроет новый источник дохода.

Энергия и силы в ближайшие дни будут на высоте, можете смело планировать активный отдых. В личной сфере могут быть изменения, которые привнесут в ваши отношения что-то хорошее.

Рыбы

В ближайшие дни вам понадобится все ваше терпение и выдержка. Если почувствуете, что для вас слишком много происходящего, займите наблюдательную позицию и избегайте прямого столкновения с проблемами.

Пересмотрите свои расходы, чтобы высвободить сумму, необходимую для важного вложения. Могут быть различные перемены в рабочей среде, будьте бдительны.