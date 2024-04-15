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Волны 10 метров: украинские полярники показали "луна-парк", из которого трудно выйти (фото)

Украинские полярники показали пролив "Джейк" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Полярники станции "Академик Вернадский" прошли в Чили на "Ноосфере" один из самых бурных проливов "Дрейка". Известно, что волны достигали 10 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Национального антарктического научного центра".

Какой была дорога

Дорога со станции "Академик Вернадский" в Чили была протяженностью 1140 миль (2111 км) и длилась 9 дней. Три из них проходили пролив Дрейка, который был своенравным.

Высота волн достигала 9-10 метров, а скорость ветра - 30 м/с.

По словам капитана Павла Панасюка, это был один из самых бурных Дрейков за все время работы судна под украинским флагом. Идти в таких условиях достаточно непросто, но наш экипаж справился с этим вызовом.

"Как это чувствуется, когда ты на судне? Как будто зашел прокатиться на самые крутые качели в луна-парке, но тебя из нее не выпускают - день, два, три", - говорится в сообщении.

Пока судно было в Антарктике, с его борта проводили биологические, геологические и геофизические исследования Южного океана, в частности, в рамках международных проектов.

Куда отправится "Ноосфера"

В ближайшее время "Ноосфера" снова отправится в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на польской станции "Артцовский". С начала полномасштабного вторжения в РФ Польша отказалась от услуг российских судов.

Следовательно ледоколам вернется в порт Кейптауна (ЮАР), где будет находиться до следующего антарктического сезона.

Сейчас идет третий антарктический сезон "Ноосферы". Он начался 17 ноября 2023 года, когда судно вышло из порта Кейптауна в ледяной континент.

Второй рейс этого сезона стартовал 15 марта 2024 года, когда судно отправилось из порта Пунта-Аренас в "Вернадский" для пересменки годовых экспедиций на станции и исследований в Южном океане.

Полярники станции "Академик Вернадский" преодолели пролив "Джейк" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

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