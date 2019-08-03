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Досить розсовувати ноги! Вульгарні танці Лободи не на жарт розлютили фанатів

STYLERПерсони    03.08.2019 - 15:27
Досить розсовувати ноги! Вульгарні танці Лободи не на жарт розлютили фанатів
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода викликала обурення мережі відвертими танцями

Світлана Лобода опублікувала відеоролик із відвертими танцями, чим викликала обурення користувачів. Публікацію виконавиця розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Розминка перед вечірнім концертом. А як розминаєшся ти?" - підписала Лобода ролик, на якому виконавиця рухається в такт музики на яхті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі миттю відреагували на побачене та зазначили, що Лобода знову веде себе зухвало, намагаючись привернути до себе таким чином максимум уваги. Крім того, деякі висловили думку про те, що Лобода погано танцює:

  • Вобли.
  • Худі для таких пісень.
  • Худі. І рухи не пластичні, а вульгарні.
  • Господи, які худющі шкапи.
  • Худі якісь.
  • Вистачить розсовувати ноги.
  • Який кошмар. Куди світ котиться?

Досить розсовувати ноги! Вульгарні танці Лободи не на жарт розлютили фанатів

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода підігріла чутки про роман з Ліндеманом.

До цього ми писали, що Лобода допустила орфографічну помилку та зганьбилася.

Раніше Лободу "застукали" за дивним заняттям. Українська зірка викидала шматочки паперу зі свого декольте.

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