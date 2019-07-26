Де твердий знак? Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в черговий раз викликала неоднозначні емоції у фанатів

Світлана Лобода, яка любить епатувати і привертати увагу оточуючих, здивувала шанувальників черговою витівкою. Так, артистка допустила очевидну помилку в слові "зйомка". Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.

Лобода опублікувала відео для шанувальників, щоб повідомити, що вона збирається на зйомку і побажала всім гарного дня.

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Перше, на що звернули увагу шанувальники - це губи Лободи, які з кожним разом стають все більше. Однак більш уважні підписники помітили, що в слові "зйомка" співачка допустила помилку:

Губи як з казки "Про золоту рибку".

Раніше виглядала краще!

Що з тобою сталося?

А я подумав, що Світлана намагається забітбоксити.

З твердим знаком пишеться слово "зйомка".

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.

Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.