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Де твердий знак? Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася

STYLERПерсони    26.07.2019 - 11:13
Де твердий знак? Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в черговий раз викликала неоднозначні емоції у фанатів

Світлана Лобода, яка любить епатувати і привертати увагу оточуючих, здивувала шанувальників черговою витівкою. Так, артистка допустила очевидну помилку в слові "зйомка". Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.

Лобода опублікувала відео для шанувальників, щоб повідомити, що вона збирається на зйомку і побажала всім гарного дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Перше, на що звернули увагу шанувальники - це губи Лободи, які з кожним разом стають все більше. Однак більш уважні підписники помітили, що в слові "зйомка" співачка допустила помилку:

  • Губи як з казки "Про золоту рибку".
  • Раніше виглядала краще!
  • Що з тобою сталося?
  • А я подумав, що Світлана намагається забітбоксити.
  • З твердим знаком пишеться слово "зйомка".

Де твердий знак? Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася

Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.

Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.

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