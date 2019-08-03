Хватит раздвигать ноги! Пошлые танцы Лободы не на шутку разозлили фанатов

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала негодование сети откровенными танцами

Светлана Лобода опубликовала видеоролик с откровенными танцами, чем вызвала негодование пользователей. Публикацию исполнительница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?" - подписала Лобода ролик, на котором исполнительница двигается в такт музыки на яхте.

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи мигом отреагировали на увиденное и отметили, что Лобода снова ведет себя вызывающе, пытаясь привлечь к себе таким образом максимум внимания. Кроме того, некоторые высказали мнение о том, что Лобода плохо танцует:

Воблы.

Тощие для таких песен.

Худые. И движения не пластичные, а пошлые.

Господи, какие худющие клячи.

Тощие какие-то.

Хватит раздвигать ноги.

Какой кошмар. Куда мир катится?

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.

До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.

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