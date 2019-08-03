Хватит раздвигать ноги! Пошлые танцы Лободы не на шутку разозлили фанатов

Лобода вызвала негодование сети откровенными танцами
Светлана Лобода опубликовала видеоролик с откровенными танцами, чем вызвала негодование пользователей. Публикацию исполнительница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?" - подписала Лобода ролик, на котором исполнительница двигается в такт музыки на яхте.
Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи мигом отреагировали на увиденное и отметили, что Лобода снова ведет себя вызывающе, пытаясь привлечь к себе таким образом максимум внимания. Кроме того, некоторые высказали мнение о том, что Лобода плохо танцует:
Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.
До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.
Ранее Лободу "застукали" за странным занятием. Украинская звезда выбрасывала кусочки бумаги из своего декольте.