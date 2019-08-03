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Хватит раздвигать ноги! Пошлые танцы Лободы не на шутку разозлили фанатов

STYLERПерсоны    03.08.2019 - 15:27
Хватит раздвигать ноги! Пошлые танцы Лободы не на шутку разозлили фанатов
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала негодование сети откровенными танцами

Светлана Лобода опубликовала видеоролик с откровенными танцами, чем вызвала негодование пользователей. Публикацию исполнительница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?" - подписала Лобода ролик, на котором исполнительница двигается в такт музыки на яхте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи мигом отреагировали на увиденное и отметили, что Лобода снова ведет себя вызывающе, пытаясь привлечь к себе таким образом максимум внимания. Кроме того, некоторые высказали мнение о том, что Лобода плохо танцует:

  • Воблы.
  • Тощие для таких песен.
  • Худые. И движения не пластичные, а пошлые.
  • Господи, какие худющие клячи.
  • Тощие какие-то.
  • Хватит раздвигать ноги.
  • Какой кошмар. Куда мир катится?

Хватит раздвигать ноги! Пошлые танцы Лободы не на шутку разозлили фанатов

Светлана Лобода (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном.

До этого мы писали, что Лобода допустила орфографическую ошибку и опозорилась.

Ранее Лободу "застукали" за странным занятием. Украинская звезда выбрасывала кусочки бумаги из своего декольте.

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