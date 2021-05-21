ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сталась стрілянина біля супермаркету

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 травня 2021 08:44
У Києві сталась стрілянина біля супермаркету Фото: у Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталась стрілянина. В результаті події отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Між групою чоловіків та перехожим виник конфлікт. У останнього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі.

Фото: у Києві сталась стрілянина (dtp.kiev.ua)

В ході бійки та стрілянини той поранив військового у ногу, повідомляє dtp.kiev.ua. Чоловіка затримали, на місці працюють криміналісти.

#Стрельба в Киеве на Верховинной: парню прострелили ногу, стрелка скрутили и задержали. Постращавшего в срочном порядке госпитализировали. На месте полиция, медики и Сог @_blonda___7

Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, May 20, 2021

Нагадаємо, в Запорізькій області в селищі Кирилівка стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину.

Раніше в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Стрільба
NEWS
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя