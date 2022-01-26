Гірше зради: ці фактори можуть легко зруйнувати ваші стосунки з коханою людиною

Ви хочете все робити разом

Безсумнівно, двох людей в союзі має багато чого об'єднувати, але особистий простір і час, проведений порізно, дуже важливі.

Погано, якщо ви прагнете постійно бути разом: спорт, хобі, шопінг, навіть робота. Рано чи пізно вам це набридне, та й поговорити просто буде нема про що. Крім того, ви можете почати конкурувати в справах, які робите разом, а це відмінний привід для сварок.

Ви сподіваєтеся, що партнер почне змінюватися

Коли ви робили ваш вибір, ви приймали партнера, як "сировину", з якою потрібно попрацювати, щоб перекроїти його під себе? Якщо так, це провальний початок.

Це стосується всього: починаючи з зовнішності, закінчуючи хобі, звичками, інтересами. Не варто сподіватися, що партнер буде змінюватися, підлаштовуючись під вас.

Різні темпераменти партнерів

Наприклад, він спокійний і врівноважений, домосід і любить проводити вихідні під пледом перед телевізором, а тебе постійно тягне на пригоди, ти активна, імпульсивна, емоційна. Навряд чи ви зможете довго бути разом.

Те ж стосується і темпераменту в ліжку: різне лібідо рано чи пізно призведе до сварок.

Проблеми з емоційністю

Якщо у партнера занадто нестабільна психіка, а його настрій змінюється частіше, ніж курс валют, навряд чи у тебе вистачить витримки довго справлятися з такими "гойдалками".

Ще гірше, якщо обидва партнери - любителі побити посуд і покричати. Тоді вас почне нудити від такого зв'язку ще швидше.

Занадто активне соціальне життя

Такі пари просто не знають, що таке вимкнути телефони і провести вікенд удвох вдома. Їм постійно потрібно кудись їхати, щось робити, якось розважатися. А це не завжди в плюс для стосунків. Іноді потрібно просто побути разом.

Відсутність уваги до потреб партнера

Наприклад, стосунки явно почнуть холодіти, якщо хлопець забуває, що його дівчина дуже любить тактильний контакт - обійми, поцілунки, тілесну близькість. Або ж ви постійно ігноруєте його прохання не їсти в ліжку, тому що він не любить крихти. Вчіться чути один одного.

Різні графіки роботи

Якщо дівчина працює вдень, а хлопець ночами, у них в кращому випадку є годину вранці або ввечері, щоб побачити один одного. І ніякі вихідні та відпустки не допоможуть відновити те спілкування, яке пари втратили через роботу.