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Роналду розповів, коли планує завершити кар'єру футболіста

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Вівторок 18 січня 2022 10:08
Роналду розповів, коли планує завершити кар'єру футболіста Фото: футболіст Кріштіану Роналду (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду планує завершити кар'єру футболіста через 4-5 років. Зараз футболістові 37 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Daily Mail.

У Роналду "все ще є пристрасть до гри і забивання голів" і мотивація все ще присутня.

"Я продовжую старанно працювати. Я люблю цю гру, і у мене є пристрасть. Я хочу продовжити. Я сподіваюся грати, може бути, чотири або п'ять років, все це ментально. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, коли воно вам знадобиться, воно відплатить вам", - сказав футболіст.

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