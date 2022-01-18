Роналду розповів, коли планує завершити кар'єру футболіста

У Роналду "все ще є пристрасть до гри і забивання голів" і мотивація все ще присутня.

"Я продовжую старанно працювати. Я люблю цю гру, і у мене є пристрасть. Я хочу продовжити. Я сподіваюся грати, може бути, чотири або п'ять років, все це ментально. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, коли воно вам знадобиться, воно відплатить вам", - сказав футболіст.