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"Кто-то отчаивается и начинается апатия". Фагот рассказал о настроениях среди военных

Фагот вместе и другими музыкантами активно волонтерит (фото: Instagram/fahot)
Автор: Василина Копытко

Лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в батальон "Реванш". Сейчас вместе с командой активно помогают ВСУ и подразделениям, в которых служат участники группы.

О том, какие настроения сейчас среди военных, и стало ли труднее собирать деньги в поддержку армии, артист рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Какие настроения среди военных

"Настроения разные. Кто-то отчаивается и начинается апатия какая-то. Кто-то наоборот - говорит "мы их дожмем". Вчера общался с товарищем, который нам клипы монтировал в течение лет 20, а сейчас работает в аэроразведке, и тоже рассказывает и положительные, и негативные моменты", - поделился артист.

Также он рассказал, что часто приходится помогать военным найти контакты с другими волонтерами или людьми, которые могут помочь в конкретной ситуации.

"Вчера заходят ребята, говорят мы там придумали идею по дронам. Спрашивают, у тебя есть кто-то? А как раз ко мне приходит мой чувак, с которым мы в первые недели ездили по своим делам, за 5 минут я свожу их и они уже коннектятся с генштабом и понеслось. Такие импровизационные вещи. Надо постоянно общаться с военными, потому что ты не знаешь, что вдруг может пригодиться", - добавил Фагот.

Фагот вместе с участниками группы ТНМК собирает деньги в поддержку армии (Instagram/fahot)

Артист признался, что сейчас стало труднее собирать деньги на нужды армии, чем это было в прошлом году.

"И эмоциональная усталость накапливается в людей, и деньги надо где-то брать, а экономика во время войны не растет. И рабочих мест не прибавляется. Но я думаю, что люди осознают, что если сейчас не поднапрячься, то завтра уже ничего не будет. Люди устают, исчезают у них деньги, тяжело, но работаем", - добавил артист.

Отметим, что группа ТНМК благодаря концертной деятельности собрала 1,8 млн. гривен для воинов спецраздела ГУР.

"Страх - это естественно, но не позвольте страху руководить вами. И тогда победа будет более быстрой", - призвал украинцев Фагот.

 

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Ранее мы писали о том, что Фагот "разнес" русскоязычных артистов и звезд, которые сбежали с Украины.

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