Кто заменит королеву Дании Маргарете II на престоле

Королева Маргрете II - это монарх с самым долгим сроком правления за всю историю Дании, объявила, что отречется от престола в январе 2024 года.

О том, кто займет престол королевы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение королевского дома Дании в Instagram .

Кто займет престол королевы Дании II

"Я решила, что сейчас правильное время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании", - сказала королева.

Также королева в своей новогодней речи выражает искреннюю благодарность всем поддерживавшим ее на престоле.

"Прежде всего, я хочу сказать спасибо. Спасибо вам за ту теплоту и поддержку, которую я получала в течение многих лет. Спасибо меняющимся правительствам, с которыми всегда было полезно работать, и парламенту, который всегда встречал меня с доверием", - обратилась королева к жителям. Дании.

Королева также отметила, что поддержка и помощь, которую она получала в течение многих лет, имеют решающее значение для того, чтобы позволить ей выполнить свою задачу. И что Маргарете надеется, что новая королевская пара встретит такое же доверие и благосклонность, как и она раньше.

Королева Дании II (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

"Сейчас я завершу свою последнюю новогоднюю речь словами, которые обычно говорю: Береги Боже Данию. Береги вас всех Господь", - завершила свою речь Маргарете.

Также королева объявила имя того, кто займет ее престол уже в январе этого года.

"Я оставляю трон моему сыну принцу Фредерику", - объявила она.

Кто займет трон королевы Маргарете (фото: instagram.com/europe.monarchies_)

Почему королева Маргарете II оставляет престол

По предварительной информации королева испытывает проблемы со спиной, как королевский дом Дании объявил еще в феврале, что королева перенесла масштабную операцию на спине, которая прошла по плану.

А сама королева в своем последнем телевизионном выступлении отметила, что медицинская процедура побудила к размышлениям о будущем - не пора ли оставить ответственность следующему поколению.