Кто же виноват? 5 криминальных сериалов, где правда "выносит мозг"

"Настоящий детектив"

Два детектива Мартинес Харт и Раст Коли познакомились еще в 1990-х, когда расследовали дело о серийном убийце. В 2012-м появились новые доказательства, которые проливают свет не только на загадочные убийства, но и темное прошлое самих копов.



"Острые предметы"

Репортер Камилла Прикер по поручению редакции возвращается в родной городок, чтобы раскрыть убийство двух девочек-подростков. Однако в городе не все рады возвращению девушки. А когда она начинает погружаться в местные секреты, ее жизнь оказывается под угрозой.



"Убийства в Оре"

Попытка Ханны пережить отстранение от службы оборачивается новым непростым делом. Исчезновение девочки-подростка в небольшом городке, куда она прибыла на отдых, заставило героиню предложить свою помощь. Вместе с ней за дело берется молодой коп Даниэль. В процессе расследования они узнают самые темные секреты, которые заставляют иначе взглянуть на спокойный городок.



"Под знаменем небес"

Детектив Джеб Пайр берется за расследование жестокого убийства: двое братьев убили жену и ребенка своего младшего брата. Они утверждают, что якобы действовали по приказу Бога. Поиск причин преступления приводит детектива к раскрытию страшной правды, которая навсегда перевернет его представлений о мире. Сможет ли он преодолеть обнаруженное зло?



"Лжец"

Напряженный психологический триллер о свидании, которое оборачивается в борьбу за правду. Учительница Лора и хирург Эндрю якобы проводят ночь вместе, однако впоследствии их версии пережитого отличаются. Кто из них говорит правду, а кто пытается манипулировать событиями?