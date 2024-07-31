Кто убьет бармена? Три причины посмотреть олдскульную комедию "Падающая звезда"

Режиссерский дуэт

Фильм создала творческая пара Доминик Абель и Фиона Гордон, которые также сыграли главные роли. Они встретились в Париже в 80-х и с тех пор крутятся в колесе любви. Именно благодаря этому рождаются их ленты, спектакли телесного театра и совместная компания Courage Mon Amour. Их самый известный фильм - "Чудеса в Париже".

Как Доминик и Фиона сами о себе говорят - они очень упрямы, и хотя у всех есть сферы, которым отдают предпочтение, никто из них не хочет делегировать свою часть.

"К счастью, мы имеем схожие вкусы большую часть времени, поэтому это не слишком сложно, но для принятия всех коллективных решений нужно много времени, чтобы уследить каждую деталь. Мы из театра, как вы уже догадались, поэтому привыкли так работать", - говорят режиссеры.

Кадр из фильма "Падающая звезда"

Олдскульно и смешно

Кинокритик Variety после мировой премьеры фильма в Локарно написал, что "дуэт переносит свою олдскульную комедийную чувствительность в детектив, созданный в нуарном стиле".

Именно к этому они и стремились - свою идею из 80-х перенести в мягкую к персонажам, но смешную для зрителя комедию.

"Период, который мы переживаем сегодня, достаточно бурный, очень похож на нашу молодость. Люди обеспокоены и злые, им кажется, что ничего не меняется. Когда нам было 20, были коммунистические боевые ячейки, Красные бригады, много протестов, и ты понимаешь, что на самом деле ничего не изменилось. Мы тоже хотели об этом поговорить, но по-своему. Не проповедуя, а открывая страдания, которые может создать несправедливый мир", - говорит Доминик.

Кадр из фильма "Падающая звезда"

Отзывы и рецензии

Издание Variety подчеркивает, что "фильм непредсказуемо похож на “Опавшие листья” Аки Каурисмяки".

В то время как Screendail называет ее "типично странной комедией, разыгрываемой в бельгийском пивном баре" и обращает особое внимание на ностальгический шарм.

Оценка на Letterboxd составляет 3,3 из 5 звезд.