Кто из украинцев может рассчитывать на 13 зарплату

Кому и когда могут назначить 13 зарплату

13-я зарплата выплачивается на усмотрение работодателей. Такое название она получила, потому что ее выплачивают в конце года. Фактически это годовая премия за качественную работу. Условия ее выплаты и размеры, как правило, указывается в коллективном договоре.

За каждый месяц работы за год работнику насчитывается одна двенадцатая от его месячного оклада. То есть если работник в какой-то европейской компании получает 1200 евро в месяц и работал на одном месте 10 месяцев в течение года, ему насчитали бы: 1.200 ÷ 12 × 10 = 1.000 евро.

Если же работник работал круглый год, то размер его 13-й зарплаты будет равен окладу.

Что учитывают при выплате 13 зарплаты:

был ли работник на медицинском больничном

в отпуске

в отпуске по уходу за ребенком

праздничные дни

был ли на больничном из-за несчастного случая или профессиональной болезни

Каким может быть начисления 13 зарплаты:

учитывается стаж работы на предприятии

процентное отношение к должностному окладу

фиксированный размер для всех работников

Добавим, что 13-я зарплата входит в фонд оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат. То есть она будет облагаться налогом на общих основаниях по ставкам, установленным п. 167.1 НКУ (15% - 17%). Соответственно, с нее рассчитают размеры: ЕСВ и налоговой социальной льготы при наличии.