RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто из украинцев может рассчитывать на 13 зарплату

Кому могут выплатить 13 зарплату (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В законодательстве нет понятия "13 зарплата", но бухгалтеры именно так называют годовую премию в размере оклада работника, которую выплачивают в конце декабря или же в первой половине января.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию юриста Татьяны Ходиневич в Instagram.

Кому и когда могут назначить 13 зарплату

13-я зарплата выплачивается на усмотрение работодателей. Такое название она получила, потому что ее выплачивают в конце года. Фактически это годовая премия за качественную работу. Условия ее выплаты и размеры, как правило, указывается в коллективном договоре.

За каждый месяц работы за год работнику насчитывается одна двенадцатая от его месячного оклада. То есть если работник в какой-то европейской компании получает 1200 евро в месяц и работал на одном месте 10 месяцев в течение года, ему насчитали бы: 1.200 ÷ 12 × 10 = 1.000 евро.

Если же работник работал круглый год, то размер его 13-й зарплаты будет равен окладу.

Что учитывают при выплате 13 зарплаты:

  • был ли работник на медицинском больничном
  • в отпуске
  • в отпуске по уходу за ребенком
  • праздничные дни
  • был ли на больничном из-за несчастного случая или профессиональной болезни

Каким может быть начисления 13 зарплаты:

  • учитывается стаж работы на предприятии
  • процентное отношение к должностному окладу
  • фиксированный размер для всех работников

Добавим, что 13-я зарплата входит в фонд оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат. То есть она будет облагаться налогом на общих основаниях по ставкам, установленным п. 167.1 НКУ (15% - 17%). Соответственно, с нее рассчитают размеры: ЕСВ и налоговой социальной льготы при наличии.

Читайте также о том, какой привычки избавиться, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

Ранее мы писали о том, какие 12 шагов нужно сделать уже, чтобы добиться успеха в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине