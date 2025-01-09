Кто такой Тигран Кеосаян, что он говорил об Украине и как сеть реагирует на кому топ-пропагандиста
Тигран Кеосаян - муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме.
Что говорил российский телеведущий об Украине и как сеть реагирует на его клиническую смерть - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Кто такой Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - российский журналист, пропагандист, режиссер и телеведущий. Ему 59 лет.
Кеосаян долгое время остается одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.
Отметим, что ведущий - фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и ряд других стран.
Что Тигран Кеосаян говорил об Украине
Он неоднократно заявлял, что украинская власть нелегитимна, Донбасс - это не Украина, а Крым якобы часть России.
В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.
"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", говорил тогда пропагандист.
"У "вагнеровцев" очень хорошо решен этот вопрос. Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, пойман, с ним происходит несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете это жестоко... Да. Война, я вам должен доложить, это жестокая и бесчеловечная штука", - заявлял Кеосаян.
Что говорят украинцы в сети о Кеосаяне
Украинцы в сети пишут, что "карма все же существует", обсуждая кому Кеосаяна. Также ему желают не останавливаться на "полпути".
Напомним, что СБУ объявила подозрение российской пропагандистке Симоньян.
Кроме того, Служба безопасности Украины объявила подозрение еще одному российскому пропагандисту.