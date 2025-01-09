Кто такой Тигран Кеосаян, что он говорил об Украине и как сеть реагирует на кому топ-пропагандиста

Тигран Кеосаян - муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Что говорил российский телеведущий об Украине и как сеть реагирует на его клиническую смерть - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - российский журналист, пропагандист, режиссер и телеведущий. Ему 59 лет.

Кеосаян долгое время остается одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.

Отметим, что ведущий - фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и ряд других стран.

Что Тигран Кеосаян говорил об Украине

Он неоднократно заявлял, что украинская власть нелегитимна, Донбасс - это не Украина, а Крым якобы часть России.

В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", говорил тогда пропагандист.

"У "вагнеровцев" очень хорошо решен этот вопрос. Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, пойман, с ним происходит несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете это жестоко... Да. Война, я вам должен доложить, это жестокая и бесчеловечная штука", - заявлял Кеосаян.

Что говорят украинцы в сети о Кеосаяне

Украинцы в сети пишут, что "карма все же существует", обсуждая кому Кеосаяна. Также ему желают не останавливаться на "полпути".