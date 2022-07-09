Знімав "сюжети" в Гостомелі та Бородянці. Російському пропагандисту оголосили підозру

Служба безпеки України оголосила підозру ще одному російському пропагандисту. Мова йде про журналіста Євгенія Поддубного, який знімав "сюжети" у Гостомелі та Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Пропагандист з "Россия 24" незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки. Він вів фейкові репортажі з місць, де перебували російські окупанти.

Наразі вирішується питання про оголошення пропагандиста у міжнародний розшук.

Також СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську і викрила російських агентів. Вони розвідували позиції українських військових на Донбасі.

В Одеській області спецслужба заблокувала дні шахрайські схеми для вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Серед організаторів був посадовець одного з райвідділів міграційної служби.

Крім того, СБУ направила до суду матеріали справи про держзраду двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати. У червні їх викрили на співпраці з ФСБ. Чиновники вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади.