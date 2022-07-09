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Знімав "сюжети" в Гостомелі та Бородянці. Російському пропагандисту оголосили підозру

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Київ, Субота 09 липня 2022 12:50
Знімав "сюжети" в Гостомелі та Бородянці. Російському пропагандисту оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру російському пропагандисту (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України оголосила підозру ще одному російському пропагандисту. Мова йде про журналіста Євгенія Поддубного, який знімав "сюжети" у Гостомелі та Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Пропагандист з "Россия 24" незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки. Він вів фейкові репортажі з місць, де перебували російські окупанти.

Наразі вирішується питання про оголошення пропагандиста у міжнародний розшук.

Також СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську і викрила російських агентів. Вони розвідували позиції українських військових на Донбасі.

В Одеській області спецслужба заблокувала дні шахрайські схеми для вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Серед організаторів був посадовець одного з райвідділів міграційної служби.

Крім того, СБУ направила до суду матеріали справи про держзраду двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати. У червні їх викрили на співпраці з ФСБ. Чиновники вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Нагадаємо, СБУ також затримала у Краматорську місцевого жителя, який передавав ворогу дані про ЗСУ.

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