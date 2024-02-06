Кто такой Сергей Филимонов, который стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи"

Кто такой Сергей Филимонов

Сергей является добровольцем с 2014 года, когда война началась на Донбассе и Луганщине, он активно участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, участвовал в боях за Иловайск.

Филимонов также является общественным деятелем, ветераном "Азова", лидером неформального молодежного движения "Гонор", бывшим руководителем киевской ячейки "Гражданский Корпус Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", а теперь и командир батальона "Волки Да Винчи".

Кроме того, Сергей является активным участником боевых действий, он еще и стал актером. Именно Филимонов исполнил главную роль в фильме "Носорог".

Кастинг на главную роль проходил среди ветеранов, бывших узников, спортсменов. Искали актера, жизненный путь которого переплетается с путём главного гнроя. Сергей получил роль как человек, имеющий сложный жизненный путь от футбольного фаната к воину, который прошел Майдан и войну.

Его жизненный путь действительно очень богат событиями. Филимонов является основателем общественных проектов, среди которых:

"Зоозащита", цель которой - борьба с жестоким обращением с животными, поддержка приютов и борьба с догханерами

"Одна кровь" - проект по сбору донорской крови для детей и раненых военных

"Наше будущее" - помощь детям, оставшимся без попечения родителей, ряд спортивных и образовательных инициатив.

У Сергея также есть семья, в 2017 году он женился на Валерии Филимоновой, которая родила ему сына Ореста и дочь. Но его военная биография гораздо шире.

"С начала полномасштабного вторжения, мы с друзьями создали боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевщину. А после этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". В составе батальона прошли большой путь, бои за Харьковщину, Донецкую область, Луганщину". И с сегодняшнего дня я вступаю в должность командир батальона "Волки Да Винчи", - рассказывает Сергей.

Также Филимонов заметил, что для него это большая честь.

"Быть командиром в подразделении моего друга, в подразделении, имеющем его имя, Дмитрии Коцюбайле, позывной Да Винчи", - делится эмоциями новый командир.

Сергей Филимонов (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Какие планы у нового командира "Волков Да Винчи"

Сергей рассказал, что их батальон достаточно велик - почти тысяча человек, поэтому сейчас им нужны люди, специалисты. И речь идет не только о рексах и штурмовиках, но и об айтишниках, дронщиках, артиллеристах, делопроизводителях, бухгалтерах и многих других должностях.

"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира, Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь, человеческое здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди, а готовить их будут наши инструкторы. У многих ребят опыт очень велик, у некоторых по 10 лет", - делится планами Филимонов.

Сергей Филимонов с Дмитрием Коцюбайлом (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Командир признался, что у них в батальоне служат военные из других стран, которые прошли вместе с ними большой путь и многие бои и что они дают очень крутую подготовку, а это важный аспект. Поэтому он просит присоединяться к их батальону.

"У нас очень сильная медицинская служба, руководительницей которой является Алина Михайлова - медслужба "Ульф", я думаю, что это одна из лучших медицинских служб на фронте. Поэтому еще раз повторюсь, нам нужны люди, мотивированные, умеющие думать, люди, которые знают, куда они хотят", - подытожил свой рассказ Сергей.