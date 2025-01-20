Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему Трамп говорит о нем

Биография Мартина Лютера Кинга

Мартин Лютер Кинг родился 15 января 1929 года в Атланте, США. Его отец был пастором баптистской церкви. В 1944 году Мартин, не закончив даже школу, сдал экзамены и поступил в колледж Морхауса в Атланте. И в свои 15 лет он стал членом Национальной ассоциации прогресса цветного населения.

В 1947 году Мартин принял сан и стал помощником отца в церкви. А после окончания обучения в колледже и получения степени бакалавра социологии, он перешел на обучение в Теологическую семинарию Крозера в Пенсильвании.

Там в 1951 году он получил степень бакалавра богословия. Следующим шагом стала аспирантура Бостонского университета, где Кинг в 1955 году защитил диссертацию и стал доктором философии.

В 1954 году Мартин стал пастором в баптистской церкви в Монтгомери, штат Алабама. Там он стал президентом Ассоциации совершенствования, которая начала бороться за права цветного населения. А в 1956 году была одержана первая победа - Верховный суд США признал закон о сегрегации в Алабаме неконституционным.

Мартин Лютер Кинг (фото: Getty Images)

Политическая деятельность Мартина Лютера Кинга

Примером для себя Кинг считал деятельность Махатмы Ганди, лидера пассивного сопротивления, благодаря которому Индия освободилась от британского господства.

"Философия ненасильственного сопротивления Ганди - единственный метод, оправданный в борьбе за свободу", - говорил он.

В 1957 году афро-американские лидеры юга создали союз церковных организаций за гражданские права под названием "Конференция руководства христиан Юга" и Мартин стал президентом этой организации. Уже в 1958 году на него напала психически больная женщина с ножом, которая его ранила во время раздачи автографов в Гарлеме.

Кинг организовал ряд кампаний за гражданские права, нацеленных на уничтожение сегрегации в транспортах, театрах, ресторанах. Он путешествовал по всей стране и его 15 раз арестовывали.

В 1960 году он по приглашению премьер-министра Джавахарлала Неру провел месяц в Индии, где изучал деятельность Ганди. В 1963 году - возглавил массовые демонстрации в Алабаме. В Бирмингеме его арестовали за нарушение запрета на демонстрации и именно тогда он написал известное "Письмо из бирмингемской тюрьмы" белым религиозным деятелям города.

"На самом деле время не имеет значения. Прогресс человечества отнюдь не катится на колесах неизбежности. Он наступает в результате непрестанных усилий людей, творящих Божью волю, без которых время становится союзником сил застоя в обществе", - написал он.

В 1963 году Кинг вместе со своими единомышленниками основал крупнейшую в истории США демонстрацию за гражданские права. Именно там он произнес знаменитую речь "Я имею мечту", которая стала символом борьбы за равенство. В 1964 году Мартину Лютеру Кингу была присуждена Нобелевская премия мира.

"Ненасилие означает, что мой народ все эти годы терпеливо переносил страдания, не причиняя их другим... Это значит, что мы не испытываем больше страха. Но из этого не нужно делать вывод, что мы хотим напугать тех или иных или даже общество, частью которого мы являемся. Движение не стремится освободить афро-американцев путем унижения и порабощения белых. Оно не хочет победы над кем-то. Оно желает освобождения американского", - сказал он в своей Нобелевской лекции.

В 1964 году был принят Закон о гражданских правах, который запретил дискриминацию на основе расы, цвета кожи, религии или пола - именно его активно лоббировал Мартин Лютер Кинг.

Враги и убийство

Кинг был противоречивой фигурой и поэтому имел немало врагов по всей стране. Одним из них был директор ФБР Эдгар Гувер, который называл Мартина коммунистом, предателем и глубоко аморальным человеком. ФБР прослушивало телефоны Кинга, собрало большое досье о его личной и гражданской жизни.

В 1967 году Кинг издал книгу "Куда мы пойдем отсюда?", в том же году - открыто высказался против войны во Вьетнаме и обратился к антивоенному митингу в Вашингтоне. В последние годы жизни Кинг боролся не только против расизма, но и против безработицы, голода и бедности во всей Америке.

В 1968 году Кинг был ранен снайпером - когда он стоял на балконе отеля "Лорейн" в Мемфисе. В Мемфис общественный деятель приехал, чтобы поддержать забастовку местных работников. От полученных ранений он скончался в госпитале Сент-Джозеф. Похоронили выдающегося общественного деятеля в Атланте.

За его убийство осудили расиста Джеймса Эрл Рэя, который признался в преступлении. Он получил 99 лет заключения и позже пытался отозвать свое признание, утверждая, что это все было заговором.

Наследие Мартина Лютера Кинга

В США день рождения деятеля стал национальным праздником - день Мартина Лютера Кинга празднуется каждый третий понедельник января (в 2025 году - 20 января).

Его борьба стала основой для дальнейших движений за права меньшинств, социальную справедливость и равенство.

Кинг был удостоен по меньшей мере пятидесяти почетных степеней колледжей и университетов.

Он оставил неизгладимый след в мировой истории как символ ненасильственного сопротивления и борьбы за права человека.

В одной из своих речей он сказал: Существует три насущные и действительно большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире. Это проблема расизма, проблема бедности и проблема войны.

Хотя политическая позиция Трампа не всегда созвучна идеалам Кинга, он использовал образ пастора, чтобы призвать к единению и толерантности.

В честь Мартина Лютера Кинга было создано много мемориальных мест, зданий и скульптур.

16 января 1986 года бюст Кинга был установлен в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне - темнокожего американца почтили такой честью впервые.

Почему Трамп вспомнил о Мартине Лютере Кинге именно сейчас

Дональд Трамп пообещал рассекретить все записи, связанные с убийством президента Джона Кеннеди, а также обнародовать документы, связанные с убийствами Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

"В ближайшие дни мы собираемся обнародовать оставшиеся записи, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и другими темами, представляющими большой общественный интерес", - заявил Трамп во время выступления на митинге в Вашингтоне накануне инаугурации.